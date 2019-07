17:03 Uhr

Abitur für 317 FOS/BOS-Schüler

Die Hans-Leipelt-Schule in Donauwörth verabschiedet die Absolventen mit den besten Wünschen.

Festlich sah die Aula der Hans-Leipelt-Schule aus. Die SMV hatte den Absolventen des Abschlussjahrgangs 2018/2019 sogar einen roten Teppich ausgerollt, auf dem alle zur Zeugnisverleihung schreiten konnten. Kein Sitzplatz in der Aula blieb leer, als die Fachoberschule und Berufsoberschule Donauwörth ihre 317 Absolventen verabschiedete. Eltern, Verwandte, Freunde und Ehrengäste feierten an zwei Tagen mit den Entlassschülern ihren Erfolg.

Oberbürgermeister Armin Neudert gratulierte den Absolventen zu ihrem besonderen Abschluss an einer „hoch angesehenen Schule“. Neudert sprach den Abiturienten Mut zu, auf dem Weg in ihren neuen Lebensabschnitt Dinge zu verändern, sich zu engagieren und die bisher an der Schule erworbenen Kompetenzen zu nutzen, um in ihrem Leben Erfolg zu haben und glücklich zu werden. Der Oberbürgermeister riet den Abiturienten, ihrer Intuition zu folgen und sich auf das Gebiet zu spezialisieren, in dem sie ihre Stärken sehen. Er sprach außerdem den Lehrkräften der Hans-Leipelt-Schule seine Anerkennung aus, die ihre Schüler stets auf dem bisher sicher nicht immer einfachen Weg begleitet und unterstützt hätten.

Die Region bietet viele Möglichkeiten

Bürgermeister Josef Reichensberger forderte die Absolventen auf, stolz auf ihre großartige Leistung zu sein und beglückwünschte die Schüler ebenfalls im Namen der Stadt Donauwörth. Er beschrieb den Wert der erlangten Bildung als die Grundlage für Aufstiegschancen auf dem Weg in den Arbeitsmarkt der Zukunft, ob dieser nun mit einem Studium oder einer Ausbildung in einem regionalen Betrieb beginnen möge. Die Region Donauwörth biete den Absolventen zahlreiche Möglichkeiten, ihre bisher erlangten Kenntnisse einzusetzen und zu erweitern.

Auch Landrat Stefan Rößle gratulierte den Absolventen zu ihrer großartigen Leistung und lobte die Ausdauer und das für das Fachabitur notwendige Durchhaltevermögen. Rößle unterstrich außerdem die Wichtigkeit des erworbenen Bildungsabschlusses für das weitere Leben der Absolventen in Verbindung mit den vermittelten Werten, welche die Hans-Leipelt-Schule bereits durch ihren Namensgeber zugrunde lege – nämlich Anstand, Verantwortungsbewusstsein und Gemeinschaftssinn. Schulleiterin Doris Barth-Rieder schloss sich den Glückwünschen an und freute sich mit den 317 Absolventen über deren erreichten Bildungsabschluss, der ihnen die Hochschulzugangsberechtigung und somit einen Vorsprung im Leben verschaffe: „Wichtig ist allerdings auch, dass ihr den Weg einschlagt, auf dem ihr selbst glücklich werdet.“

Zusätzlich hob sie hervor, dass es neben aller erworbenen Bildung im Leben entscheidend sei, ein wertvoller Mensch zu sein: „Das ist ein Mensch, der sich für andere einsetzt, zum Wohle anderer handelt, hilfsbereit und gutmütig ist, für andere da ist, sich aber nicht vollständig aufopfert, sondern auch in sich selbst investiert und sein Leben genießt.“

Dieter Podstawski als Vertreter des Elternbeirats freute sich über die hohe Bestehensquote an der Hans-Leipelt-Schule: „Ihr dürft zu Recht stolz sein und euch über euren Erfolg freuen.“ Direktorin Barth-Rieder bedankte sich bei Dieter Podstawski für viele Jahre engagierte Elternbeiratsarbeit, die vergangenen beiden Jahre sogar als Vorsitzender.

Die Vertreter der Schülermitverwaltung (SMV) Svenja Pakowski, Nico Vladimir, Lukas Welt, Marc Erdle, Donik Fejzulahi blickten zurück auf eine lange, arbeitsreiche Schulzeit, erinnerten sich mit einem Augenzwinkern an so manchen Klasseninsider, viele Schulfeiern, Theateraufführungen, Volleyballturniere, viele Erfolge und Freundschaften, die im Laufe ihrer Schullaufbahn geschlossen wurden. Allen am Schulalltag Beteiligten – Schulleitung, Hausmeister, Lehrern, den Verbindungslehrern und den Sekretärinnen – galt außerdem der besondere Dank der Schülersprecher.

Spruch von Gandhi erinnert an den Jahrgang

Mit dem Zitat Gandhis „Sei du selbst die Veränderung, die du dir wünschst für diese Welt“ auf dem Stern des diesjährigen Abschlussjahrgangs, der den „Walk of Fame“ vor dem Haupteingang der Hans-Leipelt-Schule ziert, verabschiedete sich die SMV und wünschte ihren Mitabsolventen nur das Beste und viel Erfolg für ihren weiteren Lebensweg.

Ganz im Sinne des Namensgebers der Schule, Hans Leipelt, überreichte die SMV allen Absolventen eine weiße Rose, die sie auch noch in den nächsten Tagen an ihre Abschlussfeier erinnern sollte. (pm)