Abrechnungsbetrug im Ankerzentrum: Haft für Sicherheitsdienst-Chef

Er gründete vor über 20 Jahren im Donau-Ries-Kreis eine Sicherheitsfirma. Die wuchs stark, zog im Zuge der Flüchtlingskrise einen großen Auftrag in Donauwörth an Land, hatte bis zu 115 Mitarbeiter und machte zu Spitzenzeiten einen Monatsumsatz von über 400.000 Euro – und das alles im Nebenerwerb. Doch davon ist nichts mehr übrig.

Am Mittwoch hat das Schöffengericht in Nördlingen einen 48-Jährigen wegen gewerbsmäßigen Betrugs in 29 Fällen zu einer Haftstrafe von zweieinhalb Jahren verurteilt. Sollte der Richterspruch rechtskräftig werden, hätte das für den Mann existenzielle Folgen.

Personalkosten nicht korrekt abgerechnet

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Sicherheitsunternehmer in der ehemaligen Kaserne in Donauwörth seine Personalkosten nicht korrekt abrechnete. Die Firma stellte bis zu 18 Kräfte pro Zwölf-Stunden-Schicht, um für Ruhe und Ordnung in der Unterkunft zu sorgen. Die diente zunächst als Notunterkunft und dann als Erstaufnahme-Einrichtung, ehe sie in ein Ankerzentrum für Asylbewerber umfunktioniert wurde.

Das Vergehen: Während der Nachtschichten verließen von März 2016 an ein oder zwei Mitarbeiter regelmäßig für etwa drei Stunden die Unterkunft, um in Donauwörth in mehreren gewerblichen Gebäuden nach dem Rechten zu schauen. Die Firmen und Institutionen waren ebenfalls Kunden der Firma. „Revierfahrten“ hießen diese Touren.

Doppelt abkassiert

Hinzu kamen auch „Alarmfahrten“ zu anderen Objekten, für welche der Betrieb einen Überwachungsauftrag hatte. Schlug die Alarmanlage an, eilten ein oder zwei Beschäftigte dorthin. Der Einzugsbereich ging beispielsweise bis Weißenburg.

Die Sicherheitsfirma kassierte dafür Geld, stellte aber die Arbeit der Mitarbeiter gleichzeitig auch der Regierung von Schwaben in Rechnung, die für das Ankerzentrum und dessen Vorgängereinrichtungen zuständig war und ist. Somit kassierte das Unternehmen doppelt ab. Schaden: knapp 91.000 Euro.

„Auf mein Personal verlassen“

Der 48-Jährige gab an, er habe davon keine Kenntnis gehabt. Natürlich sei er für die Firma verantwortlich gewesen, habe aber die Geschäfte „stets nach besten Wissen und Gewissen geführt“. Und: „Ich habe mich auf mein gutes Personal verlassen.“ Zudem habe es von Ende 2015 an von allen Seiten nur Lob für die Tätigkeit auf dem Schellenberg gegeben: „Es lief wie am Schnürchen. Deshalb habe ich mich dort aus dem täglichen Geschäft zurückgezogen.“

Dies geschah wohl auch zwangsläufig, da der Berufssoldat mit Arbeitsplatz in München von seinem Arbeitgeber für den „Nebenjob“ einen wöchentlichen Zeitrahmen von acht Stunden eingeräumt bekam. Außerdem habe ihm ein familiärer Schicksalsschlag zu schaffen gemacht, erklärte der Angeklagte: „Ich hatte niemals die Absicht, zu betrügen.“

Den Überblick verloren?

Sein Anwalt Florian Engert führte an, sein Mandant habe den Überblick über die Firma verloren. In der Unterkunft in Donauwörth habe der sogenannte Objektleiter in Diensten des Unternehmens das Sagen gehabt. Der habe mitgeteilt, dass alles mit der Regierung von Schwaben geklärt sei. Engert plädierte bezüglich des Betrugsvorwurfs auf Freispruch, denn ein Vorsatz scheide aus. Hintergrund: Für eine fahrlässige Handlungsweise sieht das Gesetz keine Strafe vor.

Staatsanwalt Lukas Peltsarszky hingegen fand klare Worte für die Schuld des Angeklagten. Preisverhandlungen und sonstige Absprachen seien ausschließlich über den Chef gelaufen. In der Sicherheitsbranche werde wie beim Militär gearbeitet: „Was gesagt wird, wird gemacht. Alles andere ist Dienstverweigerung. Genau das lässt sich auf diese Firma übertragen.“

Dem Geschäftsführer sei es darum gegangen, „richtig viel Geld zu verdienen – und das bei angespannter Personaldecke“. Andererseits sei es ihm vonseiten der Regierung von Schwaben leicht gemacht worden. In „blindem Vertrauen“ sei Geld an das Unternehmen geflossen, nur über mündliche Absprachen: „Tatsächlich kontrolliert wurde nicht.“

Angeklagter bislang unbescholten

Der 48-Jährige, der bislang unbescholten war, hatte in der Verhandlung beteuert, das meiste Geld in der Firma belassen zu haben – auch um die Beschäftigten über das übliche Niveau hinaus zu entlohnen. Peltsarszky bezeichnete dies als „völlig irrsinnige Einlassung“. Der Staatsanwalt forderte eine Freiheitsstrafe von drei Jahren und fünf Monaten.

Vorsitzende Richterin Ruth Roser sagte, „Knackpunkt“ sei, dass die Regierung von Schwaben vom Abziehen des Personals für andere Aufgaben nichts gewusst habe. Die Abrechnung der Dienstleistungen sei allein die Aufgabe des Geschäftsführers gewesen: „Wir gehen von einem entsprechenden Vorsatz aus.“

Es könne schon sein, dass dem 48-Jährigen das Unternehmen über den Kopf gewachsen sei, aber er sei über die Vorgänge informiert gewesen. Dies habe sich aus den Aussagen der Zeugen ergeben.

Für zwei Euro verkauft

Auch Roser stellte kritisch fest, dass die zuständige Behörde mit der Firma trotz hohem Auftragsvolumen keine schriftlichen Verträge gemacht habe. Der 48-Jährige hat den Betrieb zwischenzeitlich verkauft – für symbolische zwei Euro, wie er vor Gericht ausführte. Damit sei eine Last von ihm gefallen.

Bleibt es bei der genannten Freiheitsstrafe, würde der Beamte automatisch aus der Bundeswehr entlassen.

