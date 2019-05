vor 36 Min.

„Almarin“: Kein Mehrwert für Harburg

Der Stadtrat befasst sich mit einer möglichen Mitgliedschaft in einem Zweckverband für das Hallenbad in Mönchsdeggingen.

Von Wolfgang Widemann

Die Stadt Harburg pflegt ihrem Bürgermeister Wolfgang Kilian zufolge eine „gute Nachbarschaft“ mit der Gemeinde Mönchsdeggingen. Ob sich die Harburger einem möglichen Zweckverband anschließen, der künftig das Hallenbad „Almarin“ in Mönchsdeggingen betreiben könnte, steht freilich in den Sternen. Im Stadtrat wurde deutlich, dass die Burgstädter grundsätzlich nichts gegen eine Wiederbelebung des „Almarin“ hätten, aber – so war den Wortmeldungen einiger Räte zu entnehmen – dazu wohl nichts beitragen.

Eigentlich wollte Kilian das Thema nichtöffentlich behandeln. Auf Antrag von Claudia Müller (SPD) sprach sich die Mehrheit aber dafür aus, dies öffentlich zu tun. Anlass war die Bitte von Landrat Stefan Rößle an die Kommunen, doch zu entscheiden, ob sie einem Arbeitskreis angehören wollen, der die Gründung eines Zweckverbands in die Wege leiten soll.

Wie hoch sind die jährlichen Betriebskosten?

Zuvor waren – wie gemeldet – bei einer Veranstaltung Zahlen auf den Tisch gelegt worden. Demnach würde eine Minimalsanierung des „Almarin“ schätzungsweise 7,3 Millionen Euro kosten. Unterschiedliche Ansichten gibt es über die voraussichtlichen Betriebskosten. Die Deutsche Sportstättenbetriebs- und Planungsgesellschaft geht von jährlich 875000 Euro aus, der Förderverein für das „Almarin“ rechnet lediglich mit 175000 Euro. Die Wahrheit würde wohl irgendwo in der Mitte liegen, prognostizierte Kilian. Der stellte nun im Stadtrat fest: „Die Summen waren schon ein bisschen ernüchternd.“ Angesichts der genannten Kosten könnte man „blass werden“.

Nur ein Lehrschwimmbecken

Auf eines wiesen diverse Räte in der Sitzung hin: Harburg besitzt ein eigenes Hallenbad. An diesem Zustand werde sich mit ziemlicher Sicherheit auch nichts ändern. Kilian erinnerte an den Bürgerentscheid vor zwölf Jahren in der Stadt. Damals sprachen sich die Bewohner für den Erhalt des Bads aus: „Ich denke, an der Meinung der Bürger hat sich nichts geändert.“ Matthias Schröppel (PWG-FW) sagte, beim „Almarin“ könne man nicht von einen Freizeitbad sprechen. Die Ansprüche an ein solches hätten sich geändert. Was in Mönchsdeggingen bleibe, sei ein „Schulbad mit Lehrschwimmbecken“. Dies habe man auch in Harburg. Schröppel folgerte daraus: „Das wäre kein Mehrwert für uns.“ Auch Manfred Schick (Liste Mauren), stellte klar: „Es wäre nicht die Konsequenz, unser Bad zu schließen, wenn wir Mönchsdeggingen unterstützen.“ Bürgermeister Kilian prophezeite sogleich, eine Beteiligung an einem solchen Zweckverband „würde richtig Geld kosten“. Ohnehin könne der Stadtrat erst entscheiden, wenn er wisse, um was es genau geht. Die Teilnahme an dem Arbeitskreis sei unverbindlich. Der Bürgermeister rechnet freilich damit, „dass es relativ bald zum Schwur kommen wird“.

Drei Vertreter für den Arbeitskreis

Andererseits sollte man sich dem Thema nicht verschließen. Wäre man im Arbeitskreis dabei, „dann wissen wir Bescheid, was abläuft“, merkte auch Elisabeth Trüdinger (CSU) an. Die Räte sprachen sich mit 13:2 Stimmen dafür aus. Neben Wolfgang Kilian und seinem Stellvertreter Jürgen Deg will auch Peter Martin (SPD) an den Zusammenkünften des Arbeitskreises teilnehmen. Martin sagte, er sei ein Befürworter des „Almarin“.

Es wurden auch Stimmen laut, die Bäder-Situation im Donau-Ries-Kreis anders zu lösen. Armin Huber (CSU) könnte sich einen größeren Zweckverband unter dem Begriff „Bäder Donau-Ries“ vorstellen. Claudia Müller sagte: „Was die Betreiber brauchen, sind laufende Betriebskostenzuschüsse. Solange der Landkreis nicht einsteigt, brauchen wir keinen Arbeitskreis.“ Der Kreis gewähre auch in anderen Bereichen freiwillige Förderungen.

