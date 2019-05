00:34 Uhr

Am Rande des Irrsinns

Werner Koczwara kommt ins Thaddäus

Werner Koczwara, der mit seinen juristischen Kabaretts das Thaddäuspublikum bereits mehrfach begeisterte, kommt diesmal anders. Heute Freitag, 31. Mai, um 20 Uhr heißt sein Programm „Für eine Handvoll Trollinger“. Keine Paragrafen und Gesetze, stattdessen ein Kabarettsolo, das an den Rand ge-sellschaftlichen Irrsinns geht.

Koczwara erzählt die Geschichte eines Dorfes. Dabei umreißt er einen Zeitraum von 60 Jahren, geht über Wirtschaftswunder und Wiedervereinigung bis zur Flüchtlingskrise der Gegenwart. Und dies mit einer atemberaubenden Pointendichte und einem leichten Hang zu künstlerischen Anarchie: In der Hölle wartet ein restlos überforderter Teufel, der mit einer Horde frisch eingetroffener EU-Kommissare zu kämpfen hat.

Und man begegnet dem Tod, den schwere Alkoholprobleme belasten. Nebenbei erfährt man auch, was Frauen und Männer so richtig in den Wahnsinn treibt. Dargebracht wird das Ganze in bundesweit verständlichem Oxford-Schwäbisch. Als Zugabe erfolgt regelmäßig ein Sprachkurs, in welchem strittige Begriffe erklärt werden. Spätestens dann kommt es zu dramatischen Szenen im Publikum. (dz)

Karten gibt es bei Judith Plass-König, Telefon 09099/9665766, Dienstag, Donnerstag 10 bis 12 und 14 bis 16 Uhr, Mittwoch 16 bis 19 Uhr.

