vor 4 Min.

Amphetamine über die Packstation

Wegen einer falschen Zahl wurde ein Mann erwischt

Ein 33-Jähriger musste sich vor dem Amtsgericht in Nördlingen verantworten, weil er im Verdacht stand, sich Amphetamine an eine Packstation in Donauwörth geschickt zu haben. Zugestellt werden konnte das Paket jedoch nicht, weswegen es zurück zum Paketzentrum transportiert wurde. Als das Päckchen dort geöffnet wurde, um weitere Hinweise auf den Empfänger zu erhalten, wurden etwa sechs Gramm Amphetamine entdeckt.

Zum Zeitpunkt der Tat war der in Augsburg geborene Mann mehrfach vorbestraft wegen Vergehen im Zusammenhang mit Drogen. Zudem war er gerade aus dem Gefängnis entlassen und nach einer Therapie in einer Wohngemeinschaft des Katholischen Verbands für soziale Dienste in Donauwörth untergekommen. Momentan wohnt der Mann im Landkreis Donau-Ries bis er wieder nach Österreich als Saisonarbeiter kann.

Zuerst versuchte der Mann sich aus den Anschuldigungen herauszureden. Einer der damaligen Mitbewohner habe ohne sein Wissen vielleicht die Packstation genutzt. Aber wie genau das hätte passieren können, konnte er nicht erklären. Auf Nachfrage stellte der Staatsanwalt fest, dass die Sendung wegen einer falschen Angabe bei der Nummer der Packstation nicht zugestellt werden konnte: Eine Acht anstatt einer Neun wurde beim Bestellvorgang angegeben.

Der Staatsanwalt und Richterin Wegele sprachen ihre Zweifel an den Angaben des Mannes aus: Der Zahlendreher wäre minimal und auch die Erklärung mit den Mitbewohnern eher kritisch zu sehen. Hinzu kämen die mehrfachen Vorstrafen wegen ähnlicher Fälle.

Nach einem Gespräch zwischen dem Mann und der Rechtsanwältin und einer Verständigung mit der Richterin, gab es eine Vereinbarung, dass dem Angeklagten bei einem Geständnis nur eine Geldstrafe in Aussicht gestellt würde. Daraufhin gab der 33-Jährige knapp zu: „Es stimmt. Und es tut mir leid.“ Mit einem Seitenblick auf ihn fügte seine Rechtsanwältin hinzu: „Und sie haben ihr Leben jetzt geändert.“

Die Richterin sprach den Mann schuldig und erteilte eine Geldstrafe von 120 Tagessätzen zu jeweils 15 Euro. Die geringere Strafe begründete sie durch das Geständnis, die wenigen Indizien, die damalige Situation des Mannes nach dem Gefängnis und die Tatsache, dass er sich seitdem keine Straftaten zu Schulden hat kommen lassen. (sukl)

