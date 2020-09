vor 48 Min.

Anlieger der Langenaltheimer Straße in Wittesheim müssen zahlen

Plus Für die Erschließung der Langenaltheimer Straße in Wittesheim wird die Verwaltung Gebühren erheben. Warum dies aus Sicht der Verantwortlichen unvermeidlich ist.

Von Thomas Unflath

Bereits am kommenden Montag soll mit den Arbeiten an der Langenaltheimer Straße im Monheimer Ortsteil Wittesheim begonnen werden. Die Abrechnung dieser Maßnahme stand nun noch einmal auf der Tagesordnung des Stadtrats. Die Mitglieder des Gremiums votierten dabei einstimmig für die ursprünglich vorgesehene Methode, der Einwand einiger Wittesheimer Bürger fand somit kein Gehör.

Bürgermeister Günther Pfefferer erläuterte, dass insgesamt fünf ältere Straßen in der Kernstadt sowie in den Ortsteilen nun erstmals erschlossen werden sollen. In Wittesheim wurden allerdings durch einen Antrag aus der Bürgerschaft sowie durch ein ergänzendes Schreiben Bedenken gegen die vorgesehene Abrechnung der Maßnahme in der Langenaltheimer Straße geäußert. Es habe mehrere Gespräche mit den Anliegern gegeben, berichtete Pfefferer.

Monheims Bürgermeister sieht Entscheidung rückblickend als richtig

So wurde vonseiten der Wittesheimer argumentiert, dass die Bewohner im Bereich An der Tränk im Jahr 1999 nicht für die Erschließung aufkommen mussten. Diese Entscheidung des Stadtrats, so stellte Pfefferer nun fest, sei rückblickend rechtswidrig gewesen. Damals wurde nur die Straßenbeleuchtung abgerechnet, anstatt den gesamten Erschließungsbeitrag einzuziehen.

Dies könne man nun aber nicht ausgleichen, indem man erneut rechtswidrig vorgehe, machte der Rathauschef klar. Deswegen und um den Gleichheitsgrundsatz mit den Anliegern der vier anderen Straßen zu wahren, wo die Gebühren erhoben werden, müsse der Antrag der Wittesheimer Bürger abgelehnt werden.

In Wittesheim sieht man die Situation anders

Für die Antragssteller aus dem Stadtteil erhielt Hans Glaß die Gelegenheit, sich vor dem Gremium zu äußern. Er und seine Mitstreiter sahen die Situation in Wittesheim differenzierter als bei den Straßen in den anderen Ortsteilen. So sei die Langenaltheimer Straße eine Gemeindeverbindungsstraße und liege nicht in einem reinen Wohngebiet. Zudem habe die Straße seit sechs Jahrzehnten ausgereicht, man sehe keine Notwendigkeit für eine Verbreiterung, die zudem noch mehr Verkehr anziehen könnte.

Gerhard Leinfelder, Leiter der Verwaltungsgemeinschaft Monheim, stellte die rechtliche Situation dar. Die Argumente aus Wittesheim mögen „moralisch zutreffen“, äußerte er Verständnis. Aber formal könne die Stadt alle fünf vorgesehenen Maßnahmen nur gleich behandeln. So fiel schließlich auch die Abstimmung aus: Der Antrag der Wittesheimer Anlieger wurde von den Ratsmitgliedern geschlossen abgelehnt.

Eine neue Planung für die Langenaltheimer Straße ist nicht mehr möglich

Norbert Meyer meldete sich im Anschluss für die SPD-Fraktion zu Wort. Er bat um eine Überarbeitung der Pläne, um die Kosten für die Anlieger zu reduzieren, und erkundigte sich nach möglichen Fördergeldern.

Die Antworten von Pfefferer und Leinfelder waren klar: Durch den Baustart am Montag sei eine neue Planung nicht mehr möglich und da die Aufträge bereits vergeben seien, wären auch Förderungen tabu. Allerdings, dies betonte der Bürgermeister, werde Stadtbaumeister Richard Meyer regelmäßig während der auf sechs Wochen angesetzten Maßnahme vor Ort sein, um unnötige Arbeiten zu verhindern und dadurch möglichst viele Kosten zu sparen.

