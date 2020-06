vor 19 Min.

Arbeiter sichern nicht ab: Frau fährt gegen Metallstutzen

An einer Baustelle in Bäumenheim gab es einen Verkehrsunfall.

50-Jährige fährt rückwärts in eine Baustelle, bei der an einem Unterflurhydranten gewerkelt wird. Diese ist aber nur unzureichend gekennzeichnet und gesichert.

Ein eher kurioser Verkehrsunfall ist der zuständigen Polizeiinspektion Donauwörth am Dienstagnachmittag gemeldet worden. In der Verdistraße in Bäumenheim hatten Bauarbeiter einen Metallanschluss an einem in der Fahrbahn angebrachten Unterflurhydranten montiert. Unterflurhydranten befinden sich unterhalb einer Hydrantenkappe, die plan in die Straße eingebaut wird. Der Deckel der Hydrantenkappe wird mit dem Schieberschlüssel ausgehoben und zur Seite geschwenkt. Dann ist das Wasser zugänglich.

Bei diesem Vorgang machten die Bauarbeiter die Gefahrenstelle ersten Erkenntnissen zufolge nicht ausreichend kenntlich und sicherten sie auch nicht ab. Beim Rückwärtsausfahren übersah eine 50-jährige Autofahrerin gegen 12.05 Uhr den nahezu farbgleich zum Fahrbahnbelag herausragenden Metallstutzen und kollidierte mit diesem.

Schaden bislang 3500 Euro

Am Heck des Wagens entstand durch den Aufprall ein massiver Schaden in Höhe von etwa 3500 Euro. Der Unterflurhydrant wurde ebenfalls beschädigt, hier steht die genaue Schadenssumme noch aus.

Die aufnehmenden Beamten verständigten den Bauhof der Gemeinde. Ein Schaden an der Wasserleitung ist nach ersten Erkenntnissen nicht eingetreten. Die beiden verantwortlichen Bauarbeiter einer Fremdfirma wurden angezeigt.

