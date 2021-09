Ärger am Spielplatz in Bäumenheim: Mann schubst Kind vom Rad

Ein Mann aus Bäumenheim hat am Samstagabend einen Elfjährigen vom Rad geschubst - mit Folgen. Wie es dazu kam.

In Bäumenheim ist einem Anwohner der Geduldsfaden gerissen: Weil er sich über den Lärm spielender Kinder aufregte, stellte er die Jugendlichen zur Rede. Am Ende schubste er einen Elfjährigen, der sich beim Sturz vom Rad am Rücken verletzte.

Laut Polizei Donauwörth ist das Ganze am Freitagabend gesehen. Gegen 20.45 Uhr störte es den 40-jährigen Bäumenheimer, dass sich Jugendliche am Spielplatz am Marktplatz aufhielten und offenbar für Lärm sorgten. Daraufhin wollte er die Jugendlichen zur Rede stellen. Stattdessen schubste er jedoch einen 11-Jährigen, welcher gerade mit seinem Fahrrad fuhr. Der Bub stürzte daraufhin und erlitt laut den Beamten Schmerzen im Rücken. Den Bäumenheimer erwartet nun eine Anzeige wegen Körperverletzung. (dz)