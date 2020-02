vor 4 Min.

Aschermittwoch: Fasten ist mehr als nur Verzicht

Am Aschermittwoch beginnt in den Kirchen die Fastenzeit. Geistliche in der Region betonen: Fasten hat eine tiefere Dimension als die, die heute oft gelebt wird.

Von Thomas Hilgendorf

Katerstimmung macht sich am Mittwoch vielerorts breit. Bei zahlreichen Faschingsfreunden zumindest, die in den vergangenen Tagen und Wochen kräftig mitgefeiert haben beim bunten Treiben in der Region. Doch der Aschermittwoch bietet weit mehr als nur lästige Kopfschmerzen – es liege vielmehr eine große Chance in der Zeit nach dem Trubel, das betonen Ernährungsberater ebenso wie Pfarrer.

Der Aschermittwoch ist kein Freudentag, das war er auch abseits von Fasching und Co. nie. Allein der Name steht für gelebte Demut: An jenem Tag wurde – und wird – in der katholischen Kirche das Aschenkreuz gespendet. Das Aufzeichnen des Kreuzes aus der Asche der verbrannten Palmzweige des Vorjahres tritt an die Stelle des Schuldbekenntnisses, dazu passend der Satz aus der Bibel: „Bedenke Mensch, dass du Staub bist und zum Staub zurückkehrst.“

Es geht um Besinnung

Um diese tiefere geistliche Dimension gehe es doch eigentlich am Aschermittwoch wie auch in der gesamten Passionszeit bis Ostern, sagt die evangelische Pfarrerin Elke Dollinger aus Bäumenheim: um Besinnung und durchaus um eine Vorbereitung auf das Leid, mit dem der Mensch eben auch zurechtkommen muss im Leben.

Und dafür brauche es Training, ist die Pfarrerin überzeugt. „Wir Christen denken an den Verlust Jesu, an seinen Tod am Kreuz. Die Passionszeit ist eine Vorbereitung auf schlechte Zeiten – aber sie bedeutet auch Hoffnung und stellt auch Freude in Aussicht, was wir dann an der Auferstehung Jesu sehen.“ Fasten als geistliche Auseinandersetzung, als Besinnung auf Gott, auf das Wesentliche.

„Fasten hat keinen Selbstzweck“

Schnelllebigkeit und wahrscheinlich eine enorme Verweltlichung haben dem Begriff des Fastens mittlerweile eine schier komplett andere Wendung gegeben. Das Körperliche, die Fitness, das steht oftmals im Vordergrund.

Dann jedoch, so Dollinger, sei der Fastenbegriff „komplett sinnentleert“. Dann gehe es um das Äußere – und dem widerspreche die ursprüngliche Motivation völlig, pflichtet der katholische Pfarrer Michael Müller aus Donauwörth bei: „Fasten hat keinen Selbstzweck.“

Man beschränkt sich oft auf die Oberfläche

Doch bereits in der Bibel sei zu lesen, dass viele Menschen sich auch früher gerne auf die Oberfläche beschränkten: „Schon der Prophet Jesaja hinterfragt dieses Äußerliche. Er fragt in Bezug auf das Fasten vielmehr: Wie gehen wir mit den Armen um? Wie gehen wir mit dem Recht um?“ Diese mahnenden biblischen Appelle seien zeitlos – und heute ebenso dringend wie früher.

Es gehe eben, so Müller, beim Fasten durchaus um tiefere Dimensionen – zum Beispiel um die Frage, wie viel Hass und Fremdenfeindlichkeit heutzutage gezeigt werde und welche Aufgabe die christliche Gemeinde gerade habe. Fasten ohne das Nachdenken, ohne das Wesentliche – das gehe nicht.

Indessen sieht auch Diplom-Ernährungswissenschaftlerin Ute Lukasch aus Donauwörth jene tiefere Dimension im Fasten: „Es ist gut, sich Gedanken zu machen und bewusst sieben Wochen zu verzichten und dafür vieles bewusster wahrzunehmen.“ Und ernährungswissenschaftlich sei es sowieso zu begrüßen, den Konsum immer wieder mal auf das Wesentliche zu reduzieren. Man ernähre sich dann weitaus bewusster.

Geschmacksknospen reagieren anders

Das wirke sich auch auf die Zeit nach dem Fasten aus, betont Lukasch: „Die Geschmacksknospen reagieren dann anders. Wir nehmen zum Beispiel nach der Zeit des Verzichts auf Zucker Süßes wieder ganz anders wahr.“ Als Konsequenz verlange man dann gar nicht mehr so viel davon. Wenn man gesundheitlich angeschlagen ist, so Lukasch, müsse man auf jeden Fall vor einer Fastenkur Rücksprache mit einem Arzt halten.

Sonst könne der Verzicht negative Folgen haben – und genau das will man ja – ob in geistlicher oder in körperlicher Hinsicht – vermeiden.

