Auch die Skifahrer im Landkreis Donau-Ries schieben Corona-Frust

Plus Die Skisaison ist im Januar eigentlich in vollem Gange. Doch Corona sorgt auch hier für Stillstand - und für Kummer bei den Vereinen im Donau-Ries-Kreis.

Von Susanne Klöpfer

Die Sonne scheint auf den Neuschnee auf der Piste – eigentlich ist es perfektes Wintersportwetter. Doch die Ski und Snowboards bleiben diese Saison wohl weitgehend im Keller und auf dem Speicher. „Wenn ich solche Bilder sehe, blutet mir das Herz“, sagt der Vorsitzende der Wintersportfreunde Tapfheim Jürgen Schlund betrübt.

Die aktuelle Schneelage verfolgt er aus Gewohnheit weiterhin. Seine letzte Skitour ist er noch Mitte Dezember in Grasgehren im Oberallgäu gelaufen. Privat natürlich. Schweren Herzens musste Schlund mit den Vereinsvorständen gegen Ende vergangenen Jahres die Saison für Skifahrer, Snowboarder, Langläufer und Schneeschuhwanderer absagen.

Skirobic bei den Wintersportfreunden Tapfheim

Um die Wintersportler zu motivieren, bot der Verein jeden Mittwoch einen Online-Kurs in Skirobic – also Gymnastik für Skifahrer – an. Die Trainingseinheiten filmte und übertrug der Vorsitzende zusammen mit Trainerinnen live aus der Sporthalle. Doch der aktuelle Lockdown und die Beschränkungen entrissen dem Verein selbst die letzten Möglichkeiten.

Keine Ausfahrten, keine Kurse, kein alternatives Sportangebot – einige Mitglieder meldeten sich als Folge von den Wintersportfreunden Tapfheim ab. „Dazu kommt, dass wir durch Skikurse jährlich knapp 50 Neuzugänge haben – die fallen nun auch weg“, sagt der Vorsitzende.

Die noch verbliebenen Sportler versucht Schlund dazu anzuspornen, rauszugehen und sich zu bewegen. Da Skifahren in der näheren Umgebung nicht möglich ist, nutzt er selbst die Zeit, um die eigene Gegend zu erkunden. Momentan aber auch nur im 15-Kilometer-Umkreis, der aufgrund der hohen Inzidenzzahlen im Landkreis Donau-Ries derzeit als Grenze gilt.

Der Skiclub Marxheim hatte noch lange gehofft

Anstatt auf Skiern ist Andreas Dollinger vom Skiclub Marxheim ebenfalls nur zu Fuß bei Winterwanderungen unterwegs. Doch eine Alternative ist das für ihn nicht wirklich: „Ich fahre lieber mit dem Lift hoch und auf den Skiern wieder runter“, gibt der zweite Vorsitzende des Skiclubs zu. Abgesagt haben die Marxheimer die Saison erst relativ spät im Dezember. „Wir haben gehofft, dass es wenigstens vielleicht noch im Frühjahr klappt.“

Normalerweise veranstaltet der Verein sieben Ausfahrten, vier Kurse und weitere Schulungen für die Skilehrer. Nun liegt der Schnee sogar vor der Haustüre, doch das soziale Vereinsleben ist unmöglich: „Jeder hat sich irgendwo darauf gefreut, dass wir uns im Winter wenigstens sehen – aber es sollte leider nicht sein.“ Jeder, der Wintersport liebe, mache gerade harte Zeiten durch, sagt Dollinger.

Hunderte Teilnehmer normal bei der Donauwörther Skischule

Die Skisaison trifft auf die Corona-Pandemie und das „funktioniert einfach nicht“, sagt Sibylle Lutzkat, Skiabteilungsleiterin des VSC Donauwörth. Deshalb hat die Skischule in der Großen Kreisstadt frühzeitig die Saison abgesagt. Normal geht es bei mehreren Ausfahrten und Skikursen mit jeweils 200 bis 300 Ski- und Snowboardfahrern nach Österreich. Doch wichtiger als jeder Pistenspaß ist nun Lutzkat zufolge die Gesundheit der Kursteilnehmer, der Sportfahrer und auch der Ski- und Snowboardlehrer. Die Donauwörther Skischule hofft nun, wie die anderen Vereine, dass man wenigstens in der Wintersaison 2021/2022 wieder auf den Pisten voll durchstarten kann.

