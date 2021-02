vor 51 Min.

Auchsesheim: Wohnhaus steht in Flammen

In Auchsesheim brennt ein Wohnhaus, die Feuerwehr ist im Einsatz.

Im Donauwörther Ortsteil Auchsesheim steht ein Wohnhaus in Flammen. Die Rauchwolke ist im ganzen Stadtgebiet zu sehen. Mehrere Feuerwehren bekämpfen den Brand.

Am Dienstagnachmittag ist in einem Einfamilienhaus im Donauwörther Stadtteil Auchsesheim ein Feuer ausgebrochen. Die Bewohner bemerkten dies gegen 14.45 Uhr und retteten sich ins Freie.

Beim Eintreffen der ersten Feuerwehren stand die Garage bereits in Vollbrand, anschließend griffen die Flammen auf das Wohnhaus über, das in der Meierhofsiedlung in Auchsesheim steht. Die Rauchwolke ist im ganzen Donauwörther Stadtgebiet zu sehen.

Brand in Auchsesheim: Feuerwehr Rain mit Drehleiter angerückt

Mehrere Feuerwehren aus Donauwörth kämpfen derzeit gegen die Flammen, die Feuerwehr Rain ist mit der Drehleiter angerückt. (dz)

