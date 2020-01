Auf der Suche nach Spuren der Geschichte rund um Donauwörth

Plus Erich Bäcker kennt im Donau-Ries-Kreis alle historischen Stätten. Nun ist er 80 – und hat noch einiges vor.

Wenn jemand im Landkreis Donau-Ries wirklich jeden Quadratmeter kennt, dann ist es Erich Bäcker. Seit den 1950er Jahren erkundet er die Region – „zu Wasser, zu Lande und in der Luft“, wie der Donauwörther schmunzelnd anmerkt. Mit dem Kanu ist er alle Flüsse abgefahren, mit dem Motorrad bewältigt er jeden noch so holprigen Feldweg, zu Fuß durchstreift er Fluren und Wälder und aus dem Flugzeug hat er 20 Jahre lang Ausschau nach Hinterlassenschaften aus vergangenen Kulturen gehalten. Die Archäologie und Bodendenkmäler haben es Bäcker besonders angetan. Der ist längst so etwas wie ein wandelndes Geschichtsbuch. Am Neujahrstag hat er seinen 80. Geburtstag gefeiert.

Er kennt jeden Winkel im Landkreis Donau-Ries

Auch im fortgeschrittenen Alter ist Bäcker höchst agil und wissbegierig. „Mit war es in meinem Leben noch nie eine Minute langweilig“ sagt der Jubilar.

Der gebürtige Harburger machte sich mit zwölf Jahren erstmals auf den Weg, um Grabhügel nahe Megesheim zu erkunden. Von denen hatte er in der Zeitung gelesen. Die Materie faszinierte Bäcker derart, dass er in seiner Freizeit viele tausend Stunden für die Erforschung der Heimat aufwendete, auch als er eine Familie gründete. „Ich konnte das nur machen, weil mir meine Frau Elfriede den Rücken freigehalten hat“, erklärt der 80-Jährige dankbar.

Zahlreiche Exkursionen, Vorträge und Texte

Er ist seit 50 Jahren ehrenamtlicher Mitarbeiter des Landesamts für Denkmalpflege, seit 40 Jahren gehört er dem Vorstand des Historischen Vereins Donauwörth an – war zwischenzeitlich auch dessen Vorsitzender – und ist seit 20 Jahren als Kreisheimatpfleger tätig. Schwerpunkt: Bodendenkmale. Mit solchen sie der Donau-Ries-Kreis geradezu gesegnet: „Es sind tausende.“ Allerlei Grabhügel, keltische Viereckschanzen, römische Gutshöfe und Wege, mittelalterliche Heerstraßen und Burgstellen – Erich Bäcker kennt sie alle. Viele hat er selbst entdeckt, allein 35 bis 40 römische Villen, die bis dahin nicht bekannt waren.

Im Laufe der Jahre hat der Donauwörther zahlreiche Vorträge gehalten, Exkursionen geleitet und Beiträge geschrieben. Allein für das Bildungswerk Harburg referierte er bei 60 Veranstaltungen. Am „Tag des offenen Denkmals“ beschäftigte sich Bäcker vor einigen Jahren auf dem Rollenberg bei Hoppingen mit prähistorischen Denkmalen im Ries. Es kamen über 300 Zuhörer: „Die Feuerwehr musste den Verkehr regeln.“

So redselig der Kreisheimatpfleger grundsätzlich ist, so schweigsam wird er, wenn es um die genauen Standorte der historischen Stätten geht. Bäcker weiß: Es gibt Menschen, die mit Metallsonden solche Bereiche abgehen – auf der Suche nach wertvollen Gegenständen. Dass solche Schatzsucher dann einfach alles, was verwertbar scheint, mitnehmen und die Bodendenkmäler regelrecht plündern, beobachtet dem Heimatforscher mit Grausen: „Das ist, wie wenn man Seiten aus einem Geschichtsbuch reißt.“

Deshalb will Bäcker diesbezüglich die Bevölkerung sensibilisieren: „Das ist der beste Schutz für die Bodendenkmale.“ In nächster Zeit möchte er hier schwerpunktmäßig im Bereich der Monheimer Alb tätig sein. Dort seien manche Stätten aus grauer Vorzeit in den ausgedehnten Wäldern regelrecht konserviert worden.

Überhaupt hat Erich Bäcker mit seinen 80 Jahren noch viele Pläne. An möglichen Themen mangelt es ihm nicht. So sind weitere Vorträge, Exkursionen und Texte des Kreisheimatpflegers zu erwarten. Auch in der Landschaft sei noch einiges zu finden. Er stoße immer wieder auf Spuren aus der menschlichen und manchmal auch tierischen Vergangenheit: „Solange es mir gut geht, mache ich weiter.“