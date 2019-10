vor 26 Min.

Auf zur literarischen Infobörse

Workshop für regionale Autoren

Vom 18. März bis zum 3. April findet das Literaturfestival Nordschwaben statt. Hierbei sollen neben ausgewählten deutschlandweit bekannten Schriftstellern auch regionale Autoren aus den beiden Landkreisen Donau-Ries und Dillingen ihre aktuellen Werke vorstellen. Die Landräte Stefan Rößle und Leo Schrell betonen: „Unsere regionalen Autoren, deren Geschichten teilweise in unserem Landkreis spielen und die ihn dadurch bekannter machen, sollen die Chance erhalten, sich beim Literaturfestival Nordschwaben zu präsentieren.“

Aus diesem Grund findet am 29. Oktober um 17 Uhr im Sitzungszimmer des Landratsamtes in Donauwörth ein Workshop statt, bei dem die lokale schreibende Zunft selbst Ideen zur Gestaltung einbringen soll und die Beteiligungsmöglichkeiten festlegen kann.

Das Literaturfestival wird von Sylvia Heudecker (Schwabenakademie Irsee) organisiert, die auch die Infobörse moderieren wird. Das Regionalmanagement des Landkreises Donau-Ries und das Kulturamt Dillingen sind Kooperationspartner. (dz)

Regionale Autoren können sich via E-Mail an rm@lra-donau-ries.de zur Infobörse anmelden. Bei Fragen und Anregungen zum Literaturfestival oder einem der anderen Projekte des Regionalmanagements in der Stabsstelle Kreisentwicklung wenden sie sich gerne an Jennifer.werner@lra-donau-ries.de oder telefonisch unter 0906/74338.

