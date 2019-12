vor 37 Min.

Aufregende Tage in Rom für Nina Berger

Nina Berger aus Monheim lässt sich trotz schwerer Behinderung nicht unterkriegen. Die Unterstützung des Freundeskreises geht weiter.

Von Thomas Unflath

Selbstbewusst und möglichst selbstbestimmt führt die inzwischen 23-jährige Nina Berger aus Monheim trotz ihrer unheilbaren Muskelkrankheit ihr Leben weiter. Alljährlich sammeln Firmen aus der Region Geld, das an den entsprechenden bundesweiten Förderverein geht. So auch 2019 wieder: Über 4000 Euro kamen zusammen.

Die Organisation für die vorweihnachtliche Spendenaktion hatte wieder die ITC-IT-Consulting GmbH aus Monheim übernommen. Insgesamt wurden dieses Jahr 4100 Euro eingesammelt. Der Erlös geht in bewährter Weise komplett an den Förderverein der Deutschen Gesellschaft für Muskelkranke (DGM). Von diesem wird auch Nina Berger in ihrem oftmals beschwerlichen Alltag unterstützt. Die 23-jährige leidet seit Geburt an der nicht therapierbaren spinalen Muskelatrophie (SMA).

Job als Mediengestalterin

Beim vorweihnachtlichen Besuch einiger Unterstützer aus dem Freundeskreis der Familie Berger informierten sich Norbert Ferber, Robert Mack und Volker Weinrich über die neuesten Entwicklungen. „Auch wenn Nina inzwischen im Berufsleben steht, benötigt sie weiterhin Unterstützung“, betonte Ferber.

Nina Berger ist als Mediengestalterin tätig. Vor gut 15 Monaten erfüllte sich ein großer Wunsch von ihr: Sie konnte aus Flotzheim, wo sie zuvor von Mutter Gerlinde unterstützt wurde, in eine eigene barrierefreie Wohnung nach Monheim umziehen. Durch den Schritt in die Eigenständigkeit benötigt Nina eine 24-Stunden-Betreuung, die sich fünf Pflegekräfte im Wechsel teilen.

Zehn Tage im Urlaub

Mit Sarah Deyerling, einer der Pflegekräfte, war Nina dieses Jahr für zehn Tage auf Urlaub in Rom. Dabei erwies sich die italienische Metropole als nicht so barrierefrei wie vorab beschrieben. Trotzdem verbrachten die beiden jungen Frauen dort zusammen aufregende Tage mit kuriosen und abenteuerlichen Erlebnissen. Unschön war nur das Ende: Trotz Buchung war im Flugzeug kein Platz für Ninas Rollstuhl. Somit musste sich ihr Vater per Auto auf dem Weg in die „ewige Stadt“ machen, um die beiden wieder in die Heimat zu bringen. Mit Freunden und pflegerischer Unterstützung besuchte Nina dieses Jahr auch das Musikfestival „Rock im Park“ in Nürnberg.

Die Hilfsaktion für Nina läuft bereits seit 1999. Einen Einblick in ihren Alltag sowie Informationen zu SMA gibt es auf der Internetseite www.nina.itcdom.de. Das 20-jährige Jubiläum nutzt Norbert Ferber nun, um sich aus der aktiven Organisation zu verabschieden. „20 Jahre, rund 53 000 Euro gesammelt. Das ist ein guter Zeitpunkt“, bilanziert er zum Rückzug. Er ist aber sicher, dass die Unterstützung für Nina Berger und den bundesweiten Förderverein weitergehen wird.

Folgende Unternehmen und Firmen aus der Region beteiligten sich in diesem Jahr an der Spendenaktion: ITC-IT-Consulting (Monheim), Coase Consulting & Service (Harburg), Axoquent (Kissing), Poro Tiefbau (Monheim), Wenninger & Raila (Wittesheim), KonRad Software (Ellerbach), Marien-Apotheke (Wemding), Raiffeisen-Volksbank (Donauwörth), Hubert Lackner Kühltransporte (Monheim), Baufachmarkt Bracher (Monheim), Schreinerei Ferber (Flotzheim), Stadtapotheke Monheim, VerPlus (Donauwörth) und Siam Thaimassage (Monheim).

