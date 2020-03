09:38 Uhr

Ausgangsbeschränkung: Anzeige gegen Bürger und einen Wirt

In Genderkingen fällt eine Gruppe auf, im Landkreis ist eine Gaststätte geöffnet. Die Polizei schreitet ein.

Ein ganz besonderer Verstoß gegen die geltenden Ausgangsbeschränkungen wurde in Genderkingen festgestellt. Wie Bürgermeister Roland Dietz mitteilt, bemerkte er selbst am Samstag, dass ein Auto mit mehreren Insassen auf dem Parkplatz unmittelbar vor dem Rathaus längere Zeit geparkt war. Der Fahrer warf während dieser Zeit mehrere Zigarettenkippen aus dem Fenster. Als der Fahrer vom Bürgermeister angesprochen wurde, was er denn hier tue, startete er wortlos den Motor und fuhr mit flotter Fahrweise ohne jegliche Worte weg.

Polizei stellt die Personen in ihrer Wohnung

Aufgrund des notierten Nummernschildes konnte die verständigte Streife der Polizei Rain den Fahrer an seinem Wohnort in Mertingen zu dem Vorfall befragen. Es wird ein Verfahren wegen Verstoßes gegen die Ausgangsbeschränkung und wegen Umweltverschmutzung in die Wege geleitet. „Das Verhalten dieser Personen hat gezeigt, dass man hier nicht rechtmäßig handelt“, so der Bürgermeister, der selbst Polizeibeamter ist.

Gaststätte war geöffnet

Im Rahmen der Kontrollen wurde zudem am Freitagabend im Landkreis Donau-Ries eine geöffnete Gaststätte festgestellt, in welcher zwei Gäste bedient wurden. Das meldet das Polizeipräsidium Schwaben Nord. Nachdem der Wirt eindringlich belehrt wurde und eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz aufgenommen wurde, entfernten sich die Gäste aus dem Lokal, das umgehend geschlossen wurde. (dz)

