Ausschuss stimmt Schulprojekt zu

Heilig Kreuz und St. Ursula künftig an einem Standort

Von Thomas Hilgendorf

Das Schulzentrum in der Neudegger Allee in Donauwörth wird größer. Der Bauausschuss der Stadt hat dem Bauantrag zur Generalsanierung der Realschule Heilig Kreuz sowie dem Neubau der Realschule St. Ursula zugestimmt. Wie berichtet, wird die Realschule St. Ursula direkt auf das Gelände der Heilig-Kreuz-Schule ziehen.

Wie Rechtsdirektor Richard Lodermeier im Rathaus informierte, wird der Schulkomplex 810 Schüler in 30 Klassen aufnehmen können. Das Gebäude solle in „offener Bauweise“ gehalten sein. Die sich bereits in der Neudegger Allee befindende Realschule Heilig Kreuz ist in „L-Form“ gebaut – daran soll nun ein zweites „L“ so angelegt werden, dass eine rechteckige Form für den Gesamtkomplex entsteht. Zudem solle ein neuer Innenhof errichtet und die Fassade „farblich gestaltet“ werden, so Lodermeier. Die Aula ist über treppenartige Zugänge geplant. Träger ist das katholische Schulwerk der Diözese Augsburg. Dem Bauantrag wurde einstimmig zugestimmt.

Die Klassenräume von Heilig Kreuz sowie die Lehrerzimmer, Sekretariat und weitere Räume der Verwaltung verbleiben laut Lodermeier im Bestand an gleicher Stelle. Hier würden aber „die Raumstrukturen leicht optimiert“. Der als „L“ ausgebildete Neubau von St. Ursula bildet zusammen mit der bestehenden Schule Heilig Kreuz einen Innenhof, der als Pausenhof für die Realschule St. Ursula genutzt werden soll.

Die Klassenräume von St. Ursula werden weitgehend im Erdgeschoss und Obergeschoss des Neubaus untergebracht. Im Neubau werde außerdem eine Mensa mit Küche integriert.

Sämtliche von beiden Schulen gemeinsam genutzte Klassenräume liegen in der Schnittstelle zwischen beiden Realschulen, „um unnötige Schülerströme durch die jeweils anderen Klassenzimmerbereiche zu vermeiden“. Der Ganztagesraum liegt dann im Norden neben der Aula, sodass dieser in die Nutzung einbezogen werden kann.

In dem gesamten Schulgebäude des Komplexes werden künftig zwölf Klassen von St. Ursula (324 Schüler) und 18 Klassen von Heilig Kreuz (486 Schüler) mit insgesamt 810 Schülern untergebracht sein. Wie Schulwerks-Leiter Peter Kosak auf Nachfrage unserer Zeitung mitteilt, sei der „späteste“ Eröffnungstermin der Beginn des Schuljahres 2023/ 24.

