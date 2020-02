14:12 Uhr

Auto erfasst Mann: 60-Jähriger aus dem Raum Pöttmes stirbt

Zwischen Bayerdilling und Pessenburgheim (Donau-Ries) ist ein tödlicher Unfall passiert. Die Umstände sind tragisch. Das Opfer kommt aus dem Raum Pöttmes.

Bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße zwischen Bayerdilling und Pessenburgheim ist am Donnerstagmorgen ein Mann aus dem Raum Pöttmes ums Leben gekommen. Die Umstände, die zu dem Unglück führten, sind außergewöhnlich tragisch, so die ersten Erkenntnisse der Polizei.

Mann hält an und läuft zu Traktor

Demnach geschah auf Pessenburgheimer Flur Folgendes: Ein Autofahrer, 60, der um 6.45 Uhr in Richtung Bayerdilling unterwegs war, überholte einen Traktor samt Anhänger. Weil der Mann glaubte, dass die Beleuchtung des Anhängers defekt sei, hielt er anschließend an und lief auf den Schlepper zu, um dessen Fahrer auf den vermeintlichen Defekt aufmerksam zu machen. Der Landwirt aus dem Bereich Burgheim hielt an.

19-Jährige übersieht den Passanten

Während die beiden Männer miteinander sprachen, kam aus der Gegenrichtung eine 19-Jährige mit ihrem Auto. In der Dunkelheit erkannte die junge Frau aus dem Lechgebiet nicht, dass der 60-Jährige neben dem Traktor stand. Der Wagen erfasste den Passanten. Dieser prallte zunächst gegen die Windschutzscheibe des Pkw, wurde dann durch die Luft geschleudert und stürzte auf die Fahrbahn. Der Mann starb laut Polizei noch an der Unfallstelle.

Die 19-Jährige erlitt einen Schock. Das Rote Kreuz brachte sie vorsorglich ins Krankenhaus. Das Auto wurde durch den Aufprall stark beschädigt. Die Staatsanwaltschaft ordnete an, dass ein Gutachter den Unglücksort in Augenschein nimmt. (wwi/dz)

