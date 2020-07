16:40 Uhr

Auto fängt auf der B2 Feuer

Die Feuerwehr war am Montag in Donauwörth im Einsatz.

Ein Auto einer ortsansässigen Firma fängt auf der Bundesstraße plötzlich Feuer. Doch der Fahrer kann noch gut reagieren.

Auf der Bundesstraße 2, in Fahrtrichtung Norden, hat am Montagmorgen gegen 6.40 Uhr ein Auto einer ortsansässigen Firma Feuer gefangen. Der Fahrer lenkte den Wagen der Polizei zufolge noch auf den Parkplatz am Schellenberg, wo kurze Zeit später die alarmierte Feuerwehr Donauwörth eintraf und den Brand löschte.

Laut einer Polizeistreife der Donauwörther Inspektion, die ebenfalls vor Ort war, kommt als Ursache vermutlich eine defekte Kraftstoffleitung in Betracht. Das nicht mehr fahrbereite Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Die Höhe des Sachschadens steht noch aus. Personen- sowie Fremdschaden entstand nicht. (dz)

