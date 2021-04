Auto überschlägt sich mehrfach bei Harburg: Zweijährige verletzt

Ein 42-Jähriger überholt mit hoher Geschwindigkeit und verliert die Kontrolle über sein Auto. Hinten sitzt seine kleine Tochter.

Zu einem Verkehrsunfall mit einem mittelschwer verletzten Kleinkind kam es am Freitagabend gegen 19.25 Uhr auf der Bundesstraße 25 bei Harburg. Wie die Polizei mitteilt, war ein 42-jähriger Autofahrer von Möttingen kommend in Richtung Harburg unterwegs. Auf Höhe des Kreishofes überholte er den Wagen einer in gleicher Richtung fahrenden 55-Jährigen. Nach dem Überholvorganges kam der Mann aufgrund offensichtlich stark überhöhter Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte das letzte Feld der dortigen Leitplanke.

Infolgedessen geriet der Pkw ins Schleudern. Der Fahrer versuchte dagegen zu lenken, kam aber weiter nach rechts ab und schleuderte unkontrolliert eine etwa fünf Meter hohe Böschung hinauf. Dort überfuhr er zwei Jungbäume. Im Anschluss überschlug sich das Auto mehrfach und kam nach rund 170 Metern in einem Acker auf der Fahrerseite zum Liegen.

Ersthelfer holt das kleine Mädchen durch den Kofferraum aus dem demolierten Auto

Die zweijährige Tochter des Fahrers, die angeschnallt in einem Kindersitz auf dem Rücksitz saß, wurde von einem 39-jährigen Ersthelfer über den Kofferraum aus dem Fahrzeug geholt. Der Fahrer selbst wurde eingeklemmt und musste von der Feuerwehr Harburg, die mit insgesamt 25 Kräften vor Ort war, aus seinem Pkw befreit werden.

Durch herumwirbelnde Steine wurde noch ein entgegenkommender Pkw eines 31-Jährigen beschädigt. Das zweijährige Kind wurde mit mittelschweren Verletzungen vom Rettungsdienst in die Kinderklinik nach Augsburg verbracht und ihr Vater mit dem Rettungshubschrauber in die Uniklinik Augsburg geflogen. Im Nachhinein stellte sich heraus, dass dieser bei dem Unfall nur leichtere Verletzungen davongetragen hat.

Komplettsperrung der Bundesstraße für rund eine Stunde

Beim Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 4500 Euro. Neben den Kräften der Feuerwehr aus Harburg waren die Rettungshubschrauber aus Dinkelsbühl und Ingolstadt, zwei Rettungswagen und ein Notarzt vor Ort. Die Bundesstraße war während der Unfallaufnahme für etwa eine Stunde komplett gesperrt. (dz)

