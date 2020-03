12:15 Uhr

Autofahrer prallt mit Bienenhaus zusammen

Die Sicht des Mannes war durch Regen und Dunkelheit eingeschränkt.

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Freitagabend auf der B 25. Wie die Polizei mitteilt, fuhr dort ein 25-jähriger Mann gegen 20.15 Uhr mit seinem Auto samt Anhänger von Nördlingen kommend in Richtung Harburg. Auf dem Anhänger hatte er ein Bienenhaus geladen, das ein Stück nach hinten hinausragte. Hinter ihm war ein 22-Jähriger mit seinem Wage unterwegs. Dieser fuhr auf Höhe Großsorheim aufgrund von Unachtsamkeit auf den Anhänger beziehungsweise. das Bienenhaus auf, da ihm die Sicht durch Regen und Dunkelheit beeinträchtigt war. Der 22-Jährige wurde beim Aufprall leicht verletzt und musste mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus nach Nördlingen gebracht werden. An seinem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von rund 15000 Euro. (dz)

