Autofahrerin gerät bei Asbach-Bäumenheim auf die Gegenfahrbahn

Eine 54-Jährige gerät bei Asbach-Bäumenheim auf die Gegenfahrbahn. Durch den Unfall werden zwei Personen leicht verletzt.

Eine 54-jährige Autofahrerin aus Kaisheim ist am Freitag gegen 13 Uhr mit ihrem Auto auf die Gegenfahrbahn geraten und hat dadurch einen Unfall verursacht. Laut Polizeibericht befuhr diese die Straße „An der Königsmühle“ in ortsauswärtiger Richtung. Im Verlauf einer lang gezogenen Rechtskurve kam sie aus Unachtsamkeit auf die Gegenspur, auf der ihr eine 54-Jährige aus Harburg mit ihrem Auto entgegen kam. Es kam im Frontbereich der beiden Fahrzeuge zum Zusammenstoß, wodurch das Auto der Harburgerin in den dortigen Straßengraben geschleudert wurde. Beide Frauen wurden bei dem Unfall leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in die Donau-Ries-Klink zur weiteren Behandlung gebracht. Den Angaben zufolge entstand an den Fahrzeugen ein Sachschaden in Höhe von rund 27.000 Euro. (dz)

