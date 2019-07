vor 18 Min.

Autos im Ankerzentrum demoliert: Asylbewerber sitzt in U-Haft

Der 19-Jährige, der im Ankerzentrum Donauwörth Autos im Wert von 50.000 Euro demolierte, sitzt seit Freitagvormittag in Untersuchungshaft.

Der 19-jährige Nigerianer, der am Mittwoch im Ankerzentrum ein Dutzend Mitarbeiterautos von Mitarbeitern mit einem dicken Holzscheit demoliert und dabei einen Gesamtschaden von etwa 50.000 Euro angerichtet hat, sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft. Der junge Mann wurde am Freitagvormittag dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Augsburg vorgeführt, der den von der Staatsanwaltschaft beantragten Haftbefehl wegen zwölffacher Sachbeschädigung erließ und in Vollzug setzte.

Asylbewerber schlug Front- und Heckscheiben ein

Der Westafrikaner, dessen Asylantrag abgelehnt worden war, hatte sich am Mittwoch unbefugt Zugang zum Ankerzentrum in der ehemaligen Alfred-Delp-Kaserne verschafft. Gegen 8.50 Uhr machte er sich dann an den Autos, die vor dem Bürogebäude der Zentralen Ausländerbehörde geparkt waren, zu schaffen. Er schlug Front- und Heckscheiben ein, dafür kletterte er bei einigen Autos auch auf die Motorhaube. Unmittelbar nach der Tat wurde er vom Sicherheitsdienst und der Polizei widerstandslos festgenommen. Danach wurde er in die Psychiatrie in Donauwörth gebracht. Nachdem bekannt wurde, dass er dort aus ärztlicher Sicht nicht weiter bleiben muss, beantragte die Staatsanwaltschaft den Haftbefehl und der Mann kam vorläufig in Polizeiarrest.

Lesen Sie dazu auch: Ankerzentrum: Warum rastete ein Asylbewerber in Donauwörth aus?

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.