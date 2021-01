vor 38 Min.

BRK-Heim in Donauwörth: Weitere Corona-Infizierte sind tot

Traurige Nachricht aus dem Rot-Kreuz-Pflegeheim in Donauwörth. Landratsamt: Impfung ist nicht der Auslöser.

Der Corona-Ausbruch im Pflegeheim des Roten Kreuzes in Donauwörth hat noch mehr traurige Folgen: Nach Angaben des Landratsamts starben zwei weitere Bewohner in Zusammenhang mit Covid-19. Die 88 und 93 Jahre alten Frauen litten der Behörde zufolge an erheblichen Grunderkrankungen. Beide starben in der Donau-Ries-Klinik Donauwörth. Damit sind insgesamt fünf Bewohner der Einrichtung an oder mit Corona gestorben. Wie bereits berichtet, waren – so der Stand am Montag – 44 Bewohner und 16 Pflegekräfte im Heim positiv getestet worden.

Landratsamt: Kein Zusammenhang mit Impfung

Ein Zusammenhang des Ausbruchsgeschehens mit einer bereits erfolgten Impfung kann laut Gesundheitsamt ausgeschlossen werden. Der verabreichte Impfstoff löse keine Infektion mit Covid-19 aus, heißt es in einer Pressemitteilung. Zudem arbeiteten die mobilen Impfteams unter Vollschutz. (dz)

