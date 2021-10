Gefährliche Mutprobe am Gleis in Bäumenheim

Jugendliche haben am Montagabend in Bäumenheim bei einer Mutprobe ihr Lebens aufs Spiel gesetzt. Die verständigte Polizei erwischt nur eine Zwölfjährige.

Zeugen haben am Montagabend die PI Donauwörth verständigt, dass mehrere Jugendliche im Bereich des Bahnhofs Bäumenheim immer wieder "spaßeshalber" zu Fuß die Gleise überqueren würden. Angesichts der Lebensgefahr dieser augenscheinlichen Mutproben wurde über die Bundespolizei die Gleise sofort gesperrt. Alle ankommenden Züge des Nah- und Fernverkehrs mussten warten.

Jugendliche am Gleis in Bäumenheim: Als die Polizei kommt, gehen sie stiften

Bei der Ankunft eines Streifenwagens am Bäumenheimer Bahnhof flüchteten die Jugendlichen von den Gleisanlagen in verschiedene Richtungen. Lediglich ein zwölfjähriges Mädchen blieb vor Ort. Sie wurde ihrer Mutter übergeben. Nun wird gegen die namentlich noch unbekannten Jugendlichen wegen Verstößen nach der Eisenbahnbau- und Betriebsordnung ermittelt. Der Zugverkehr sei für etwa 30 Minuten beeinträchtigt worden, so die Polizei Donauwörth. (dz)