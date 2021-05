Rennmaschine wird bei Hamlar gleich doppelt geblitzt

Ein Motorradfahrer ist bei Hamlar zu schnell unterwegs, und zwar gleich zweimal. Jetzt wird es für den Raser richtig teuer.

Dieser Pfingstausflug mit dem Motorrad wird einem Mann aus dem Landkreis Ansbach wohl noch lange in schlechter Erinnerung bleiben. Der Franke passierte am Montag auf der B16 bei Hamlar zweimal eine Geschwindigkeitsmessstelle der Verkehrspolizei – erst in Richtung Rain, dann in Richtung Donauwörth. Beide Male war der Mann auf der sogenannten Supersportmaschine viel zu schnell.

Der doppelt Geblitzte brachte es an der Messstelle zum zweifachen „Tagesrekord“, so die Polizei. Die war an der Bundesstraße von 10.50 bis 17 Uhr präsent. Um 12.11 Uhr blitzte das Gerät den Motorradfahrer erstmals. Nach Abzug aller Toleranzen bleibt eine Geschwindigkeit von 160 Stundenkilometern. Erlaubt sind auf dem Abschnitt maximal 100. Knapp vier Stunden später, um 15.56 Uhr, war der Mann offenbar auf dem Rückweg in die Heimat – und hatte es weiter eilig. Dieses Mal ermittelten die Beamten ein Tempo von 156 „Sachen“.

Die doppelte Raserei hat für den Franken auch doppelte Konsequenzen: Es laufen der Polizei zufolge zwei Verfahren, die wohl jeweils ein Bußgeld von 440 Euro, je zwei Punkte in Flensburg und je einen Monat Fahrverbot nach sich ziehen werden.

Polizei erwischt auf B16 insgesamt 167 Temposünder

Die Gesamtbilanz der Messung am Pfingstmontag sieht so aus: Im genannten Zeitraum registrierten die Sensoren des Geräts 2952 Fahrzeuge, davon 1444 in Richtung Rain und 1508 in Richtung Donauwörth. 167 Fahrer – dies entspricht einer Quote von knapp sechs Prozent – mussten beanstandet werden. sie waren nach Abzug aller Toleranzen mit 111 km/h und schneller unterwegs. 129 der Temposünder kommen nach Auskunft der Polizei mit einer Verwarnung bis 55 Euro davon.

38 weitere Verkehrsteilnehmer müssen mit einer Anzeige rechnen, die einen oder zwei Punkte in Flensburg, sowie ein Bußgeld samt Auslagen von mindestens 98,50 Euro zur Folge haben wird. In vier Fällen droht zudem ein Fahrverbot. Dazu gehört auch der besagte Motorradfahrer auf der Rennmaschine.