In der früheren Bäumenheimer Disko "Prisma" werden jetzt Azubi ausgebildet

Plus Geda hat aus dem Gebäude der ehemaligen Diskothek Prisma ein Ausbildungszentrum gemacht. Was dort passiert und was die Firma investiert hat.

Von Barbara Wild

Einst wurde dort abgetanzt, geraucht und ordentlich gefeiert. Jetzt wird an selber Stelle gefräst, gebohrt und gesägt: Die ehemalige Diskothek Primsa in Bäumenheim hat sich nach rund neun Monaten Umbauzeit zum Ausbildungszentrum des Bauaufzugherstellers Geda Dechentreiter verwandelt. Es wurde ordentlich kernsaniert „und wir mussten die Wände mehrfach streichen, um die Partyspuren zu beseitigen“, erzählt der geschäftsführende Gesellschafter Johann Sailer. 400.000 Euro wurde in das neue Zentrum für ab 1. September insgesamt 55 Auszubildende der Firma investiert.

