Bäumenheim

12:11 Uhr

Kuriose Standortfrage eines Ortsschildes von Asbach-Bäumenheim

Plus Das Ortsschild der Gemeinde Asbach-Bäumenheim steht falsch. Nämlich gar nicht auf der Grenze zur Nachbarstadt Donauwörth. Jetzt wurde es versetzt - und das sorgt für Ärger.

Von Helmut Bissinger

So etwas gibt es nicht oft in Bayern und selbst eingefleischte Bäumenheimer werden jetzt staunen: Das Bäumenheimer Ortsschild in Richtung Nordheim kennzeichnet nicht die Gemarkungsgrenze. Es steht mehrere hundert Meter außerhalb der Gemeinde – weit auf Donauwörther Flur.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

