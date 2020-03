vor 21 Min.

Bäumenheim: Nachzählung ist kein Thema

Herausforderer Jung hatten lediglich 13 Stimmen gefehlt

Die Niederlage bei der Stichwahl um das Bürgermeisteramt in Bäumenheim sitzt Bernhard Jung ( CSU) im Nacken. Er sei betrübt, so der Kandidat, dass es ihm nicht gelungen sei, den amtierenden Bürgermeister Martin Paninka ( SPD) abzulösen. Am Ende hatten Jung 13 Stimmen gefehlt. Für Paninka hatten 1219 (50,3 Prozent) Wählerinnen und Wähler votiert, für Jung 1206 (48,7 Prozent).

Am Tag nach der Niederlage organisiert der Verlierer den Umzug der Filiale der Sparkasse Donauwörth in seinem Heimatort Bäumenheim in ein Behelfsquartier. Das bisherige Gebäude fällt der Spitzhacke zum Opfer. Später soll die Zweigstelle dann in das dort geplante Multifunktionshaus eines Investors verlegt werden.

Kuverts falsch eingesteckt

Jung hat von der Verwaltung im Bäumenheimer Rathaus die Auskunft erhalten, dass ein knappes Ergebnis keine Nachzählung der Stimmen rechtfertige. Er bedauert dies, weil ihn auch die hohe Zahl der ungültigen Stimmen (65) verwirrt habe. Die Verwaltung habe ihm aber erklärt, dass der Fehler im falschen Einstecken der Kuverts bei der Briefwahl gelegen habe.

„Schade, dass man angesichts der Corona-Krise keinen persönlichen Kontakt hatte“, sagt Jung. Lediglich in einer Skype-Konferenz habe er sich bei seinen Unterstützern für die Hilfe bedanken können. Er wolle jetzt erst einmal Abstand gewinnen, „auch wenn das schwer ist, denn das Handy steht nicht still“. Über seine politische Zukunft wollte sich Jung nicht äußern. (bih)

