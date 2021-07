Unfall in Bäumenheim: 84-Jährige schwer verletzt

In Asbach-Bäumenheim hat sich am Donnerstag ein schwerer Unfall ereignet. Eine Seniorin erlitt schwere Verletzungen.

Drei Verletzte, zwei demolierte Autos und erheblicher Sachschaden – das ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Donnerstag in Asbach-Bäumenheim ereignet hat.

Wie die Polizei berichtet, bog um 12.30 Uhr ein 79-Jähriger mit seinem Wagen von der Mertinger Straße kommend nach links auf die Fortführung dieser Straße, Höhe „Genusswelt Zott“, ein – und schätzte offenbar die Geschwindigkeit des Querverkehrs falsch ein. So kam es, dass sich der Rentner unvermittelt direkt vor einem Pkw befand, der in Richtung B2 unterwegs war. Der 58-Jährige konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und krachte frontal in die rechte Seite des Autos.

Beifahrerin wird bei dem Unfall im Auto eingeklemmt: Feuerwehr im Einsatz

Die 84-jährige Beifahrerin des Unfallverursachers wurde durch die heftige Kollision im Pkw eingeklemmt und schwer verletzt. Die Freiwillige Feuerwehr Asbach-Bäumenheim befreite die Frau mit technischem Gerät. Die beiden Fahrer erlitten leichtere Verletzungen.

Alle drei Opfer brachte der Rettungsdienst ins Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von schätzungsweise 12.000 Euro. (dz)

