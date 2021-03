13.03.2021

Bäumenheim bekommt einen Spielplatz mit einem besonderen Motto

Plus Bäumenheim nimmt den sechsten Spielplatz im Gemeindegebiet in Angriff. Was dort für die Kinder und Eltern geboten sein soll und wie der Zeitplan aussieht.

Von Barbara Wild

Die Gemeinde Bäumenheim will auch 2021 wieder ein Stückchen attraktiver werden für Kinder und Familien. 150.000 Euro gibt die Gemeinde für die Verschönerung eines weiteren, mittlerweile sechsten Spielplatzes aus. Das Areal in der Mertinger Straße soll unter einem besonderen Motto stehen.

Dieses lautet „Landwirtschaft“. Fünf Spielplätze hat die Gemeinde mit doch erheblich finanziellem Aufwand bereits aufgewertet. Am Baggersee in Hamlar gibt es einen Wasserspielplatz, ebenfalls schon fertig sind die Areale in der Buchenstraße, der Schuhmannallee und die Kletterburg samt Rutsche in Hamlar. Im September 2020 weihte Paninka zuletzt den Spielplatz in der Lessingstraße ein. Spätestens im November sollen die Kinder dann auch auf dem neu gestalteten Spielplatz in der Mertinger Straße spielen können.

Wegen Corona: Kein Bürger-Workshop in Bäumenheim

Landschaftsarchitekt Richard Baldauf aus Neusäß stellte das Konzept unter dem Motto „Landwirtschaft“ vor. Im Gegensatz zu den anderen Spielplätzen konnte wegen Corona kein öffentlicher Workshop mit den Bürgern Bäumenheims stattfinden. Aber wenn der Plan 2021 umgesetzt werden soll, muss der Gemeinderat jetzt grünes Licht dafür geben.

Besonderheit soll ein großes, bekletterbares Spielgerät in der Optik eines Mähdreschers werden. Außerdem wird auch im neu gestalteten Sandkasten ein Traktor samt Anhänger als Matschtisch fungieren. Zwischen Sandspielbecken und dem Kletter-Mähdrescher wird es einen Kriechtunnel geben. Der bereits vorhandene Kletterturm wird erweitert, denn genau der gleiche lagert aktuell im Bauhof der Gemeinde. „So machen wir aus den zwei Türmen eine ganz neue Kombination“, so Baldauf.

Vorab sind einige grundlegende Arbeiten zu absolvieren

Die beiden Türme werden mit einer Hängebrücke verbunden, die Rutsche wieder montiert und mit neuen Elementen Spielhäuser auf verschiedenen Ebenen gestaltet. Außerdem gibt es eine neue Schaukel und für die Eltern unter einem der bestehenden Bäume eine Rundbank. Ein dritter Baum wird gepflanzt, um im Sommer mehr Schatten zu erzeugen.

Das ist die Planung für den Spielplatz in der Mertinger Straße: Unten links ist der Mähdrescher zu erkennen.

Bevor das aber alles aufgestellt wird, gibt es einige grundlegende Arbeiten zu absolvieren. Die Hecke zum Nachbarn wird entfernt und durch einen kleinen Wall samt oben aufgepflanzter Sträucher ersetzt. Der derzeit etwas verwilderte Fußgängerweg zur Zugspitzstraße soll neu angelegt und verbreitert werden. Das Gelände wird neu modelliert und so wird es keine klassische Rasenfläche geben. „Das bedeutet auch deutlich weniger Pflegeaufwand für die Gemeinde“, so Bald-auf.

Zustimmung im Bäumenheimer Umwelt- und Familienausschuss

Die Mitglieder des Umwelt- und Familienausschusses fanden die Planung sehr gut. Vor allem das Motto überzeugte. Da Baldauf mit seinem Angebot von 149.600 Euro genau unter dem Maximalbetrag lag, stimmte das Gremium einstimmig für die Umsetzung. Mitte Juni soll der Auftrag vergeben werden und frühestens im September mit den Arbeiten begonnen werden.

Im November könnten die Spielgeräte stehen und im Frühjahr 2022 die letzten Pflanzarbeiten getätigt werden. Dann wird auch ein bunter Lattenzaun am Eingang zum Spielplatz die Kinder begrüßen und allen zeigen: Hier gibt es was Neues.

