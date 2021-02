Bahnunfall bei Staudheim: Wende im Verfahren gegen Lokführer

.

Wenn man sich das zweite (Übersichts-) Foto anschaut -

an Warnhinweisen und der Erkennbarkeit (u.a. 3 - drei! -

Rotlicher mit doch wahrlich ausreichender Blinkdauer,

auch wenn einem Polizist die Blinkdauer - gut 40 Sekunden -

als "recht kurz" auffiel) kann es doch nicht liegen.....



Doch auch nicht an einer möglicherweise blendenden

Sonne, wenn man "die Strecke bestens kannte"



Mangelhafte Sicherung, wenn ein (dabei getöteter)

Motorradfahrer "zwischen den geschlossenen Halb-

schranken durchfahren will" ??



"Es gibt aber auch Risiken, die sich nicht durch tech-

nische Ertüchtigung und finanziellen Einsatz aus-

schließen lassen. Und dazu gehört auch die Haupt-

unfallursache an diesem Bahnübergang, nämlich

die - so Kastenhofer - "nicht angepaßte Geschwin-

digkeit". Wenn es dort gekracht hat, waren die

Menschen oft schlichtweg zu schnell unterwegs"

(AA vom 26.06.2019)

.

