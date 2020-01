vor 19 Min.

Bei ihnen lernt man Voltigieren – und auch fürs Leben

Drei Trainerinnen des Reit- und Fahrvereins Donauwörth-Mertingen verbindet nicht nur derselbe Vorname, sondern auch die Liebe zum Pferdesport.

Von Fabian Kapfer

Wenn beim Training der Voltigierer des Reit- und Fahrvereins Donauwörth-Mertingen jemand den Namen Sabine ruft, kann es schon passieren, dass sich gleich drei Personen umdrehen. Die drei Trainerinnen Sabine Mayer, Sabine Machura und Sabine Hickl. „Oft geht es dann halt im zweiten Versuch über den Nachnamen“, erklärt Machura und lacht mit den anderen.

Alle drei verbindet jedoch nicht nur derselbe Vorname, sondern auch ein großes ehrenamtliches Engagement. Die 50-jährige Sabine Mayer ist bereits seit 34 Jahren als Trainerin aktiv, Sabine Hickl, 48, ist auch schon seit 31 Jahren dabei. Sabine Machura, 54, besitzt ihre Trainerausbildung seit 1986. Die drei Frauen leiten im Verein die Voltigierabteilung, die mit der Turniergruppe vier Gruppen umfasst.

Insgesamt zehn Trainerinnen

Insgesamt sind es rund 50 Voltigierer, die von den drei „Sabinen“ und dem weiteren Trainerteam betreut werden. Machura erklärt: „Insgesamt haben wir einen Stamm von zehn Trainerinnen. Wir trainieren immer mittwochs, da haben wir in einer Frequenz von eineinhalb Stunden drei verschiedene Pferde im Einsatz und im Schnitt um die 20 Leute, die kommen“. Am Voltigiersport haben Mayer, Machura und Hickl nie den Spaß verloren. Mayer erklärt: „Uns ist es allen wichtig, Zeit mit Jugendlichen zu verbringen, Spaß zu haben aber Werte zu vermitteln.

Ein großes Anliegen ist es definitiv, das Sozialverhalten zu fördern. Wir haben in unseren Gruppen unterschiedliche Altersgruppen und achten auch darauf, dass die Jüngeren von den Älteren betreut und mitgenommen werden. Das zeichnet einen Teamsport aus, wie es das Voltigieren ist.“

Machura ergänzt: „Wir arbeiten hier mit einem Lebewesen, dem Pferd, zusammen. Das ist dann schon noch einmal ein Unterschied zu Teamsportarten wie Fußball. Ein Pferd ist kein Spielgerät und deswegen steht vor allem im Vordergrund, auf die Gesundheit und einen guten Umgang mit dem Lebewesen zu achten.“

Schwierige Entwicklungen

Schon ganz junge Teilnehmer werden an diesen Sport in Mertingen früh herangeführt. Darum kümmert sich vor allem Sabine Hickl, die sich um die Basisarbeit kümmert. „Die Kinder schätzen solche Mannschaftssportarten. Im Vordergrund steht für sie da oft nur, zusammenzusein. Der Voltigiersport spielt dabei nicht unbedingt die Hauptrolle“, sagt sie.

Dennoch erkennen die Trainerinnen auch eine Entwicklung, die sich in mehreren Sportvereinen breitmacht, wie Mayer erklärt: „Es ist heutzutage schon schwieriger geworden, die jungen Leute am Ball zu halten. Der Charakterzug, etwas durchzuziehen und daran festzuhalten, ist seltener geworden, weil viele Kinder mehrere Sachen gleichzeitig machen. Dabei wäre das wichtig, um später Erfolg in einer Sportart zu haben, ganz egal ob beim Voltigieren oder in einem anderen Bereich.“

Auch die Motivation, ein Amt zu übernehmen, sei kleiner geworden. Machura sagt: „Mittlerweile wollen nicht mehr so viele eine Trainerausbildung machen, wie das früher der Fall war. Die Bereitschaft, zu festen Zeitpunkten in der Woche an einem Ort zu sein, haben nicht mehr viele Leute.“

Mehrere Turniere

Sabine Mayer, Sabine Machura und Sabine Hickl haben diese Bereitschaft. Neben dem wöchentlichen Training, das bei der Turniergruppe zweimal in der Halle stattfindet, helfen sie auch bei anderen Aktionen mit. Dem Erlebnistag, beim Weihnachtsreiten oder auch vereinsinternen Feiern. „Wir arbeiten im Gesamtverein super zusammen, deshalb fühlen wir uns hier auch sehr wohl“, lobt Mayer. Natürlich kommen zu all diesen Aktivitäten auch noch sportliche Wettbewerbe, fünf bis acht Turniere stehen im Jahr für die Voltigierer an.

Die drei „Sabinen“, die sich schon über Jahrzehnte kennen, sind motiviert, weiter ihr Amt auszuüben. „Der Teamsport und die Zusammenarbeit mit den jungen Menschen machen uns viel zu viel Spaß“, sagt Hickl. Und wenn man eine Zeit lang dabei ist, entwickle sich auch eine gewisse Sucht, dabeizubleiben, fügt Machura hinzu.

Wer Interesse hat, bei den Voltigierern des Reit- und Fahrvereins Donauwörth Mertingen vorbeizuschauen, findet weitere Informationen im Internet unter: https://volti-donauwoerth.jimdofree.com/

Themen folgen