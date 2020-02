22.02.2020

Beim Nachtumzug sind die Narren außer Rand und Band

Plus Tausende machen in Bäumenheim die Nacht zum Tag. Was bei dem Faschingsumzug ins Auge fiel.

Von Helmut Bissinger

Die Bäumenheimer haben ein Virus. Davon kann man leicht angesteckt werden – aber ohne krank zu werden! „Alles okay“, freute sich Marion Lang, die Präsidentin des Carneval-Clubs Bäumenheim (CCB) am Freitagabend, durchaus wie Tausende von Zuschauern vom närrischen Virus infiziert. Sie feierten mit den Akteuren und genossen den Nachtumzug, der wieder ein Spektakel war und das Dorf am Schmutterstrand in ein Tollhaus verwandelte.

Die Sicherheitsvorkehrungen waren enorm. Allein hätte der CCB die Auflagen nicht stemmen können. Nur weil Kommune und Landratsamt unterstützten, ging die Parade wieder ohne große Reibungen über die Bühne – nicht so selbstverständlich, herrschte doch über Stunden Ausnahmezustand. 85 Gruppen machen beim Faschingsumzug mit Seit Wochen schon hatten die Organisatoren keine Anmeldungen mehr entgegen genommen. Bei 85 Gruppen war Schluss – auch eine Sicherheitsmaßnahme. Dennoch schlugen manche über die Stränge, der Alkohol floss gerade bei denen, die ganz hinten im Zug an der Reihe waren, reichlich. Der Gaudiwurm war unendlich lang: 1200 Meter haben die Organisatoren ausgerechnet. Nach mehr als einer Stunde waren die letzten Gruppen noch nicht einmal losgelaufen. Bei angenehmen Temperaturen wurde gesungen, geklatscht und getanzt. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Die Zuschauer am Straßenrand sahen 2200 Maskierte in 16 Fußgruppen und auf 46 Motivwagen an ihnen vorbeiziehen. Der CCB hatte allein 220 Helfer im Einsatz, aber auch aus anderen Vereinen gab es Unterstützung. „Weil sie nicht den Auflagen entsprachen, mussten wir schon im Vorfeld 14 Teilnehmer ausschließen“, erklärte Umzugsleiter Hans Ewig, dessen entspannte Ausstrahlung auf alle übertrug. Kommunalwahlen und milder Winter Hübsch anzusehen waren vor allem die Fußgruppen, vielfach mit Lichtergirlanden behängt. Gut gelaunte Musikanten, kurz berockte Gardemädchen und Menschen, die sich einfach spontan in den Zug einreihten, sorgten für eine bunte Mischung. Zur Freude der Zuschauer gab es auch lokale Themen: von der Kommunalwahl über dubiose Grundstücksgeschäfte In der Nachbargemeinde Oberndorf bis hin zum milden nordschwäbischen Winter. Hunderte von Sicherheitskräften der örtlichen Vereine, aber auch der Hilfsorganisationen waren im Einsatz. Sie sicherten zuerst den Umzug und dann die Party. Sie konnten erst weit nach Mitternacht aufatmen, denn gerade zum Treiben nach der Parade kommen die Teilnehmer gerne an den Schmutterstrand. Das „närrische Wochenende“ zum Faschingsfinale – es ist eingeläutet... Hier eine Übersicht über weitere Faschingshöhepunkte in der Region: Endspurt: Wann und wo die Umzüge steigen

