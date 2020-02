vor 28 Min.

Berufsschule: Auszeichnung für Sofie Dannemann

Berufsschülerin erhält den Ludwig-Bölkow-Preis. Dieser wird für außerschulisches Engagement verliehen. Und da kann Dannemann einiges vorweisen.

Bereits zum 13. Mal ist im Rahmen der Abschlussfeier der Staatlichen Berufsschule der Ludwig-Bölkow-Preis verliehen worden. Er geht an Berufsschüler, die sich neben guten Noten in der Berufsschule (und der Abschlussprüfung) auch ehrenamtlich engagieren und in ihrer Gemeinde aktiv sind. Der Preis erinnert an den Namensgeber der Schule und wird von seiner Witwe gesponsort.

Aus der Vielzahl von Bewerbungen hat das Schulleitungsteam Sofie Dannemann aus der Klasse MVM 12, Verfahrensmechaniker/innen für Kunststoff- und Kautschuktechnik Fachrichtung Faserverbundtechnologie (Airbus), ausgewählt. Sie hat bereits ihre Abschlussprüfung mit 1,0 abgelegt. Ihre Ausbilder Joachim Herfert und Richard Jochum sowie ihr Klassenleiter Tobias Eberhardt sind stolz auf sie.

Mitglied der Stadtkapelle

Sie ist Mitglied bei der Jugend- & Stadtkapelle Wemding, spielt unter anderem Querflöte und gibt wöchentlich Querflötenunterricht für den Nachwuchs. Sie war Mitglied in der Big Band der Anton-Jaumann-Realschule Wemding und war begeistert in Europa unterwegs, mit einem Erasmus-Musikaustausch der Europäischen Union, mit Musikschulen aus Lettland und Rom. Sie singt beim Amerbacher Chor Vera Musica als Sopranstimme, und sie schwimmt und trainiert bei der Wasserwacht Wemding.

Sie dient als Ministrantin und Oberministrantin bei St. Alban in Amerbach. Dort ist sie auch Mitglied bei der Katholischen Landjugendbewegung und wirkt mit in der Dorfgemeinschaft. Bei Airbus vertritt sie seit 2018 in der Jugend- und Auszubildendenvertretung (JaV) ihre Kolleginnen und Kollegen.

Preis besteht aus vier Teilen

„Sofie Dannemann verdient es aufgrund ihres vielfältigen ehrenamtlichen und sozialen Engagements, die neue Preisträgerin des Ludwig-Bölkow-Preises zu sein“, so Schulleiter Peter Hoffmann. Der Preis besteht aus vier Teilen: aus einer finanziellen Zuwendung von Eleonore Bölkow-Konschak von 300 Euro, einem Taschenbuch und zum anderen aus einem Glaspokal mit Gravur und der Urkunde.

