vor 20 Min.

Besinnlicher Advent in Monheim

Musiker sammeln für den guten Zweck

Ein besinnliches Adventskonzert findet am kommenden Sonntag, 1. Dezember, um 17 Uhr in der Stadtpfarrkirche St. Walburga in Monheim statt.

Wenn es draußen kälter wird und die besinnliche Jahreszeit näher rückt, ist es wieder Zeit für einstimmende Adventskonzerte. Viele Musikerinnen, Musiker, Solisten und Chöre laden ein, sich gemeinsam mit den musikalisch Interessierten die Wartezeit bis zu den Festtagen zu verkürzen.

Wie auch schon in den vergangenen Jahren darf man sich neben den weihnachtlichen Klassikern auf englischsprachige Weihnachtshits freuen. Es ist ein umfangreiches Programm für Groß und Klein, eine kurzweilige Weihnachtsgeschichte und natürlich Lieder zum Mitsingen geboten.

Den perfekten festlichen Rahmen zur Einstimmung in die Adventszeit bietet die Kirche St. Walburga, die stimmungsvoll im Kerzenschein erstrahlt.

Der Eintritt zum Konzert ist frei, es wird um Spenden gebeten. Der Spendenerlös des Konzertes geht anteilig an die Wasserwacht in Monheim und zugunsten des Schulprojekts „Fly and Help“ in Afrika, das die Gruppe De Lumina initiiert hat. (dz)

