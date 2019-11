vor 45 Min.

Bisher 105 000 Euro Spenden gesammelt

Bei Mertinger Schule in Namibia wird ein Hostel gebaut

Im Mai besuchte eine Mertinger Delegation die Schule in Ombaka in Namibia, die durch das Mertinger Engagement in Zusammenarbeit mit der Hilfsorganisation „Fly & Help“ gebaut werden konnte. Dabei durften sich die Delegationsmitglieder von der Notwendigkeit für den Einsatz überzeugen.

Die Schüler legen stundenlange Wege durch unwegsames Gelände zurück, um die Schule zu erreichen. Sie können die Strapaze nicht jeden Tag auf sich nehmen. Also schliefen sie bislang nachts auf hartem Boden bei der Schule. Bürgermeister Albert Lohner nahm einen Rückblick auf die Reise zum Anlass, „um allen zu danken, die sich in den Dienst der Solidarität gestellt haben“.

Es sei mehr als bemerkenswert, wie sich die verschiedenen Spender engagiert hätten. Aktuell sei es gelungen, mit dem Bau eines Hostels (als Übernachtungsmöglichkeit für Schüler) zu beginnen. 15000 Euro an Spenden seien noch erforderlich, um das Gebäude mit Betten auszustatten.

Die Bürgerschaft sowie Vereine, Betriebe und Gönner auch aus den umliegenden Orten haben nach Angaben Lohners für das Projekt in Namibia bisher 105000 Euro gespendet. Das dürfte alle Beteiligten glücklich stimmen. (bih)

