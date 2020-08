vor 32 Min.

Blitzer auf B16 bei Riedlingen: 38 Fahrer kassieren Anzeige

Die Polizei hat auf der Bundesstraße 16 beim Riedlinger Naherholungsgebiet geblitzt. Die Bilanz ist ernüchternd.

Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Donauwörth haben am Donnerstagnachmittag und frühen Abend eine Geschwindigkeitsmessung auf der Bundesstraße 16 am Ortsrand von Donauwörth durchgeführt. Die Messstelle befand sich auf Höhe des Posthofes, neben dem Riedlinger Naherholungsgebiet. In diesem Kreuzungsbereich queren viele Radfahrer und Fußgänger die Fahrbahn der Bundesstraße, um zu den nahegelegenen Baggerseen und Wochenendhäusern bzw. zum Radweg in Richtung Tapfheim zu gelangen. Die auch unter günstigsten Umständen zulässige Höchstgeschwindigkeit liegt dort bei 60 Stundenkilometer.

Sieben Prozent der Fahrzeuge deutlich zu schnell unterwegs

Im Zeitraum von 13.27 bis 19 Uhr passierten 2708 Fahrzeuge die Sensoren der nur in Fahrtrichtung Dillingen eingerichteten Messstelle. Hierbei waren über sieben Prozent der Fahrzeuge mit elf Stundenkilometer zuviel oder noch schneller unterwegs – laut Polizei eine hohe Beanstandungsquote.

163 Fahrzeugführende müssen nun mit einer gebührenpflichtigen Verwarnung rechnen und 38 mit einer Anzeige samt Bußgeldverfahren. Der „Tagesschnellste“ durchfuhr die Lichtschranke mit gemessenen 104 Stundenkilometer bei erlaubten 60.

Nach aktuell gültigem Bußgeldkatalog fiel kein Fahrverbot bei dieser Messung an. (dz)

