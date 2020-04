vor 23 Min.

Brand auf Gelände von Kloster

In Wemding ist dieses Bauwerk auf dem Gelände des Klosters weitgehend zerstört worden. Die Feuerwehr löschte die Flammen.

Plus Aufregung in Wemding: Dort hat es auf dem Areal des Klosters gebrannt. Zwei Feuerwehren waren im Einsatz.

Von Wolfgang Widemann

Auf dem Gelände des Klosters in Wemding ist am Dienstag ein Schuppen weitgehend zerstört worden. Zwei Feuerwehren waren im Einsatz. Der Brand ist offenbar durch fahrlässiges Handeln verursacht worden, so die ersten Erkenntnisse der Polizei.

Der Notruf ging gegen 17 Uhr ein. Als die Feuerwehr aus Wemding mit gut 30 Kräften eintraf, schlugen aus dem älteren Holzgebäude, das im Klostergarten steht, bereits die Flammen. Die Einsatzkräfte gelangten über ein Tor am Knoglerweg auf das von einer Mauer umgebenen Areal. Die Rauchwolke war weithin zu sehen. Zur Verstärkung rückte nach Auskunft von Einsatzleiter Christian Brunner-Hauck auch noch die Feuerwehr aus Amerbach an. Das alte Bauwerk im Klostergarten wurde weitgehend zerstört. Bild: Antonfaerber@t-online.de Man habe den Brand rasch unter Kontrolle gebracht und löschen können, so Brunner-Hauck. Die Gartengeräte, die in dem Schuppen lagerten, blieben wohl weitgehend unversehrt.

