Brand in Laden in der Reichsstraße

In einem Geschäft in der Reichsstraße hat es am Montagvormittag gebrannt. Die Feuerwehr war im Einsatz.

Die Ursache steht wohl fest. Höhe des Schadens unklar

Zu starker Rauchentwicklung ist es am Montagvormittag im Vodafone-Shop in der Reichsstraße in Donauwörth gekommen. Ursache dafür war vermutlich ein Schmor- beziehungsweise Kabelbrand in einem Serverraum des Geschäfts, teilte die Feuerwehr vor Ort mit.

Mit schwerem Atemschutz erkundete die Freiwillige Feuerwehr Donauwörth das Gebäude, führte Lüftungsmaßnahmen durch und räumte das Schüttgut aus dem Geschäft.

Um die Löscharbeiten reibungslos durchführen zu können, wurde die Reichsstraße rund eine Stunde für den Verkehr gesperrt. Der Verkehr wurde während dieser Zeit umgeleitet. Neben gut 20 Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr waren der Rettungsdienst und die Polizei vor Ort.

Die Höhe des Schadens ist derzeit noch unklar. (dz)

