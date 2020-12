vor 18 Min.

Brand in Rögling: Opfer jetzt in anderen Wohnungen

Plus Nach dem Brand eines Wohnhauses in Rögling ist die Familie fündig geworden. Bürger versorgen die Betroffenen mit Kleidung und Möbeln.

Zwei Wochen nach dem Brand eines Wohnhauses in Rögling haben alle Betroffenen eine andere Wohnung gefunden beziehungsweise in Aussicht. Dies berichtet Zweiter Bürgermeister Richard Kohl. Bekanntlich ist am Nachmittag des 27. November in dem Haus in einem Zimmer im Dachgeschoss aus noch ungeklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Dieses breitete sich rasend schnell aus. Durch die Flammen und die Löscharbeiten wurden das Gebäude schwer beschädigt und die Einrichtung komplett unbrauchbar. Die sieben Mitglieder der Familie Wahl – darunter drei Kinder –, die zum Zeitpunkt des Unglücks in dem Haus lebten, wurden auf einen Schlag obdachlos und verloren praktisch alles.

Umgehend starteten Bürger in Rögling eine Sammelaktion. Bewohner spendeten Kleidung und stellten Möbel zur Verfügung. Derweil kamen die Betroffenen erst einmal bei Verwandten und Bekannten unter. Parallel dazu bemühte sich die Kommune um Notunterkünfte (wir berichten).

Eigentümer finden eine vorübergehende Bleibe in der Nachbarschaft

Jetzt meldet Richard Kohl, dass das Ehepaar, dem das ausgebrannte Gebäude gehört, zusammen mit einem Sohn selbst eine vorübergehende Bleibe in unmittelbarer Nähe in Rögling gefunden habe. Die Kleidung, welche die drei Personen benötigen, brachten die Helfer inzwischen zu der Adresse. Eine bereits erwachsene Tochter konnte mit ihren Kindern durch eigene Initiative eine Wohnung im benachbarten Langenaltheim anmieten. Auch diese konnte Kohl zufolge mit gespendeten Möbeln eingerichtet werden. Ein weiterer, erwachsener Sohn habe mit seinem Kind ebenfalls in Langenaltheim eine Wohnung gemietet. Diese werde in gleicher Weise mit Möbeln bestückt, die hilfsbereite Bürger zur Verfügung stellten.

Eine Plane über dem Dach und ein Konto für finanzielle Unterstützung

Auch am Brandort tat sich mittlerweile einiges. Über das Haus, an dem ein Großteil des Dachs fehlt, wurde eine große Plane gespannt, damit nicht noch mehr Feuchtigkeit eindringt. Nach Auskunft des Zweiten Bürgermeisters übernimmt die Brandversicherung der Familie großzügig die Reparatur- und Wiederaufbaukosten. Jedoch müssten die Eigentümer nicht nur die Miete für ihre Ersatzwohnung bezahlen, sondern auch etliche Kosten selber tragen. Dazu gehöre zum Beispiel die Entsorgung der verbrannten Einrichtung.

Wer die Familie Wahl finanziell unterstützen möchte, kann einen Betrag auf folgendes Konto der Sparkasse Monheim überweisen: Enrico Wahl, IBAN DE46722501601020127237, BIC BYLADEM1DON.

