Bratpfanne, Kochtopf und ein 59. Geburtstag

Kolping-Theatergruppe Wemding lädt zur Komödie „Junggesellenabschied“ ein. Darin präsentiert Manfred völlig überraschend eine Verlobte – der Beginn von allerlei Turbulenzen

Die Theatervorbereitungen der Kolpingsfamilie Wemding für die aktuelle Spielzeit kommen in die Endphase. Seit Wochen geht es in der Stadthalle Wemding hoch her. Zwischen den eifrigen Proben der Schauspieler werkelt das Bühnenbauteam, und die vielen Requisiten rücken das Stück immer besser ins richtige Licht.

Am Freitag, 8. November, wird es ernst. Denn dann öffnet sich der Vorhang für die Theaterpremiere zum „Junggesellenabschied“ bei der Kolpingsfamilie. Damit wird eine Tradition fortgeführt, die bereits ins Jahr 1983 zurückreicht. Seit dieser Zeit wird jährlich ein Theaterstück zur Aufführung gebracht, mit dem die Akteure dem Publikum ein paar heitere Stunden bescheren.

Das Lustspiel „Junggesellenabschied“ stammt von der Autorin Regina Rösch und ist im Wemdinger Theaterverlag Rieder verlegt. Die neunköpfige Laienschauspielgruppe präsentiert es heuer. Das Stück hat 2018 seine grandiose Uraufführung gefeiert. Mit viel Gespür für die richtige Besetzung wurden die Rollen wieder optimal verteilt.

Zum Stück nur so viel: Es steht der 59. Geburtstag von Paula vor der Tür, doch wie schon in den Vorjahren scheint auch dieser Geburtstag unter einem schlechten Stern zu stehen. Seit fünf Jahren nervt Manfred seine Mutter Paula mit ihrem Wunsch nach einer Schwiegertochter aus gutem Hause, die möglichst auch noch etwas Geld in die Ehe bringen soll. Auch Ferdinand fällt außer Bratpfanne und Kochtopf, wie schon in den letzten 20 Jahren, kein passendes Geschenk ein.

Doch dann präsentiert Manfred völlig überraschend eine Verlobte, und das herbeigesehnte Ereignis erhält durch die neue Verwandtschaft eine ganz besondere Note und nimmt, vor allem für Ferdinand, einen völlig unerwarteten Verlauf.

Weitere Vorstellungen sind am Samstag, 9. November (19.30 Uhr), Sonntag, 10. November (18 Uhr) sowie am Wochenende darauf am Freitag, 15. November, und Samstag, 16. November (jeweils um 19.30 Uhr). Am Sonntag, 17. November, findet um 14 Uhr eine Nachmittagsvorstellung statt. (dz)

Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf bei Heimwerker Schmidt unter der Telefonnummer 09092/965383 oder an der Abendkasse.

