17:45 Uhr

Braucht Harburg wieder eine Kneipe? "Holzwurm" öffnet zur Probe

Matthias Schröppel (links) und Hilmar Maiwald möchten das Kneipenleben in Harburg wiederbeleben und eröffnen den Holzwurm probeweise. Am kommenden Wochenende können Gäste auf den Bierdeckeln an einer Umfrage teilnehmen.

Plus Vor mehr als zehn Jahren schloss die Kneipe Holzwurm in Harburg. Nun öffnet sie wieder ihre Türen. Die Gäste entscheiden über die mögliche Zukunft des Lokals.

Von Susanne Klöpfer

Vor etwa zehn Jahren schloss der "Holzwurm". Seitdem gibt es keine Kneipe mehr in Harburg. Das möchte Hilmar Maiwald ändern. Ihm gehört das Haus mit der verlassenen Kneipe. Am Freitag und Samstag, 28. und 29. Februar, soll sie ab jeweils 19 Uhr für zwei Tage zur Probe wiedereröffnet werden. Maiwalds Idee ist es, auf diese Weise herauszufinden, ob die Harburger Interesse an einer Wiedereröffnung hätten. Die Gäste entscheiden also über die Zukunft des Lokals. Und das funktioniert so.

An diesen Abenden erhalten die Gäste zu ihren Getränken jeweils einen Bierdeckel mit der Aufschrift: Braucht Harburg wieder eine Kneipe ? Maiwalds Einschätzung ist: „So viele Leute, wie mich in letzter Zeit auf die Aktion angesprochen haben – ja.“ Er selbst sei früher oft im Holzwurm gewesen, weil er eben über der Kneipe seine Wohnung hat, wie er schmunzelnd sagt. An zwei Samstagen wurde die Kneipe geputzt und geräumt Bevor die Räumlichkeiten wieder genutzt werden können, musste aber erst einiges in der Kneipe hergerichtet werden. In Zusammenarbeit mit Matthias Schröppel und anderen Mitgliedern der PWG/BG/ FW Harburg verbrachte Maiwald zwei Samstage damit, die Kneipe leer zu räumen und zu putzen. „Der letzte Wirt hat einfach alles hier gelassen“, erzählt er. Darunter auch einen Billardtisch, eine Dartscheibe und alte Spielautomaten. Am Freitag und Samstag kann auch Billard gespielt werden. Und eine Dartscheibe gibt es ebenfalls. Beim Aufräumen gab es auch einen kuriosen Fund: alte Bierdeckel mit noch offenen Rechnungen von ehemaligen Gästen. Maiwald zieht die Getränkeuntersetzer aus einer Schublade an der Theke: „Wir haben die Deckel mal aufgehoben, das könnte am Freitag und Samstag lustig werden“, meint er und lacht. Die letzten Rechnungen sind aus dem Jahr 2010. Der Holzwurm war einst ein Treffpunkt für alle Generationen Seit über 40 Jahren hängt das Schild des Holzwurm schon an der gelben Hausfassade in Harburg. Die Kneipe sei ein Treffpunkt für alle Generationen und die ganze Region gewesen, sagt Schröppel : „Auch den Menschen in Nördlingen oder Donauwörth ist der Holzwurm immer noch ein Begriff.“ Und Maiwald ergänzt, dass ihn in letzter Zeit viele Leute angesprochen und ihm erzählt hätten, dass sie früher oft im Holzwurm waren. Seit über 40 Jahren hängt das Schild des Holzwurms an der gelben Hausfassade. Durch die Bierdeckel-Umfrage soll es auch für mögliche Pächter ersichtlich werden, ob sich die Kneipe rentieren könnte. Zusätzlich können sich die Gäste aber auch äußern, ob sie andere Läden und weitere Infrastruktur in der Stadt brauchen. Auf der Rückseite der Bierdeckel können sie nämlich beispielsweise über einen Blumenladen, eine KFZ-Werkstatt oder auch mehr Parkplätze abstimmen. „In der Vergangenheit haben einige Läden in Harburg geschlossen“, sagt Schröppel. Er meint: „Kein Ladengeschäft hat aus betriebswirtschaftlichen, sondern immer aus persönlichen Gründen zu gemacht.“ Mögliche Interessenten für das Lokal in Harburg können sich melden Nachdem die Kneipe über zehn Jahre lang leer gestand hat, gibt es auch einiges zu machen, sollte sich dauerhaft ein neuer Pächter finden. Die Wände erstrahlen noch in grellen Farben, wie rot, orange und pink. Beheizt werden die Räume durch einen alten grünen Kachelofen im Gastraum. Doch der zukünftige Pächter kann auf die Unterstützung des Hausbesitzers setzen. Mögliche Interessenten können sich gerne bei Maiwald melden. Im orangefarben gestrichenen Gastraum sitzen die Gäste zwischen den Balken des alten Fachwerkhauses. Die Getränke für Freitag und Samstag sind bereits kaltgestellt. Neben Bier, Schnaps und Limo wird es aber kein Essen geben, weil man der Gastronomie vor Ort keine Konkurrenz machen möchte. Schröppel wünscht sich für die Abende: „Die Leute sollen vorbeikommen und einen gemütlichen Abend in der Kneipe haben.“ Lesen Sie hierzu auch: Laster gegen Haus in Harburg: Besitzer hat allmählich genug

