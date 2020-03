vor 33 Min.

Brillant, mutig und wegweisend

Das Notos-Quartett hatte aus Protest den Echo-Preis zurückgegeben. Jetzt ließen die vier Musiker hören, warum sie so hochgelobt sind

Von Ulrike Hampp-Weigand

Nein, sie haben ihn nicht mehr, den Echo-Klassik-Preis, der ihnen 2017 als Nachwuchskünstler verliehen wurde. Die Mitglieder des Notos-Quartetts waren die Ersten, die die renommierte Auszeichnung zurückgaben, als ein Popmusiker, Interpret antisemitischer Musik, diese ebenfalls verliehen bekam. Der Echo wurde wegen der großen Resonanz auf das Notos-Quartett dann abgeschafft. Jetzt war dieses bemerkenswerte Ensemble auch in Donauwörth zu hören.

Vor zwei Jahren hatte es schon einmal seine Visitenkarte im dortigen Zeughaus abgegeben und wurde hochgelobt. Jetzt also wieder Donauwörth, wieder Zeughaus, wieder ein großes, erwartungsvolles Publikum. Und wieder ein umwerfendes Musikerleben. Dieses erste Kammerkonzert im „14. Donauwörther Kultur-Frühling“ bot ein anspruchsvolles Programm.

Das allseits von der Presse als das „vielleicht beste Klavierquartett der jungen Kammermusikgeneration“ hochgelobte Ensemble – Sindri Lederer (Geige), Andrea Burger (Viola), Philip Graham (Cello) und Antonia Köster (Klavier) – überzeugt vom ersten Ton an mit technischer Perfektion und einem sensiblen, ausdrucksstarken und schönen Gesamtklang. Ein im Gleichklang atmender Körper – ohne auch nur eine Sekunde langweilig zu werden.

Mit Wolfgang Amadeus Mozart kann nichts schief gehen. Aber wie das Notos-Quartett spielt, das hätte auch seine Zeitgenossen, die das hinreißend locker wirkende, thematisch und technisch anspruchsvolle Klavierquartett in Es-Dur KV 493 im Jahr 1785/86 nicht gut aufnahmen, begeistert. Nach der Oper „le nozze di figaro“ komponiert, verschwendet Mozart sich musikalisch. Gibt es doch im Allegro, nach einem orchestral auftrumpfenden Beginn, fünf Themen, angespielt und ineinander verwoben, einen lyrischen musikalischen Dialog zwischen Streichern und Klavier schaffend.

Im Larghetto aus verschatteter Melancholie, mit verspielt romantischem Klavierpart, aufsteigend, und im Allegretto in der Form eines Sonatenrondos, sublim leuchtend, ausschwingend. Ganz anders die folgenden Werke – slawische Verführung pur. Der zu den bedeutendsten tschechischen Komponisten zählende, 1940 in Paris lebende, Komponist Bohuslav Martinu flüchtete, als seine Musik von den Nationalsozialisten verboten wurde, sich der Einmarsch der deutschen Truppen in Paris abzeichnete, in die USA.

Sein dort als erstes Werk komponiertes Klavierquartett Nr. 1 D-Dur H 149 thematisiert die neun Monate dauernde dramatische Flucht quer durch Frankreich und Spanien bis Lissabon mit anschließender Atlantiküberquerung. Zerrissener, jäher und heftiger Ausdruck der Streicher im Wettstreit mit dem Klavier, flüchtig-atemlose Ausbrüche im ersten Satz – mitleidlose Auseinandersetzung. War das Klavier zunächst dunkler Grund, tobt es sich in aberwitzigen Läufen aus. Nach lange scheinender Pause klingt eine dunkle Cellomelodie auf, noch herrscht Bangigkeit. Neue Eindrücke lasten. Philip Graham nennt es ein Gebet. Heimatwärts gewendete Sehnsucht, Anklänge tschechischer Volksmusik, aggressiv ergänzt durch Jazz-Rhythmen, die Sprache der neuen Heimat. Dazwischen musikantische Töne – und Auflösung des Chaos in Fröhlichkeit, in einer zarten Melodie.

Nur scheinbar konventioneller dann Antonín Dvoráks Meisterwerk, sein Klavierquartett op. 87 in Es-Dur. Beginnend in orchestraler Klangfülle entfaltet sich ein großes Tableau, musikalische Einfälle blitzen auf, ein betörendes Streicherthema kontrastiert mit dem in Moll gesetzten Klavierthema. Dvorák ist der Meister der Verschmelzung der Klänge seiner böhmisch-mährischen Heimat mit westeuropäischer Musik: Ätherischer Celloklang im Lento, sanglich im Klavier umgesetzt – im Scherzo ein walzerseliger Ländler, im Trio böhmischer Volkstanz. Jedem Instrument wird solistische Entfaltung gegönnt – bis zur Viola, die im Finale den krönenden Abschluss setzt.

Zu Recht großer, langandauernder Beifall des begeisterten Publikums. Ein Zuckerl noch hatten sie im Gepäck: von Dimitri Schostakovitch ein Prélude für Streichquartett, zärtlich, und, wie angekündigt, sehr romantisch. Das Richtige für einen beschwingt-beseelten Nachhauseweg!

Themen folgen