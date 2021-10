Buchdorf: Enttäuschte Zuhörer, glücklicher Sportverein

Plus Bei der ersten Sitzung im neuen Buchdorfer Rathaus dreht sich alles um die ambitionierten Pläne des Sportvereins. Warum es am Ende Frust gab.

Dass die erste öffentliche Sitzung des Gemeinderats im neuen Buchdorfer Rathaus ein Ereignis für die Geschichtsbücher werden würde, war im Vorfeld allen klar. Dass sie aber letztlich Zeugen eines denkwürdigen Szenarios werden würden, hatten die mehr als 30 Zuhörerinnen und Zuhörer nicht geahnt. Einzig bei Martin Grebel als Vorsitzendem des FSV Buchdorf herrschte am Ende eine gute Stimmung.