Buchdorf möchte eine Gemeindebücherei

Die Gemeinde Buchdorf überlegt eine eigene Gemeindebücherei einzurichten. Woran es noch hapert.

In Buchdorf soll in der Neuen Mitte eine Gemeindebücherei mit 3800 Medien eingerichtet werden. Vorstellbar wäre es, diese im Dachgeschoss des Rathauses unterzubringen. So „beabsichtigt“ es die Kommune laut Gemeinderat, der sich nicht zu einem endgültigen Beschluss am Dienstag durchringen konnte.

Damit soll die Frist zur Antragsstellung von Fördermitteln gewahrt werden. Zugleich aber gewinne man Zeit, ein entsprechendes Team zusammenzustellen. Auch die Gründung einer Vhs-Außenstelle wird lediglich „beabsichtigt“. Hier will man erst auf Personalsuche gehen.

