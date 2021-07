Georg Vellinger ist nun Altbürgermeister in Buchdorf

Die Gemeinde Buchdorf ehrt den langjährigen Bürgermeister. Aber auch drei ehemalige Ratsmitglieder werden gewürdigt.

Mit coronabedingter Verspätung hat in Buchdorf ein Festakt stattgefunden, bei dem die Verabschiedung der zum 30. April 2020 ausgeschiedenen Mitglieder des Gemeinderates, die damit verbundene Verleihung von Bürgermedaillen und die Ernennung von Georg Vellinger zum Altbürgermeister auf dem Programm standen.

Die früheren Kommunalpolitiker dienten laut Bürgermeister Walter Grob unterschiedlich lange und mit verschiedenen Arbeitsschwerpunkten der Kommune. Grob dankte nochmals allen, die verabschiedet und geehrt wurden. Susanne Mittl gehörte dem Gremium elf Jahre an, Armin Rebele zwei Wahlperioden, also zwölf Jahre. Edgar Weigl war 18 Jahre im Gemeinderat und bekam dafür die Bürgermedaille in Bronze ausgehändigt.

Otto Blank und Manfred Burkard erhalten die Bürgermedaille in Silber

Die Bürgermedaille in Silber wurde Otto Blank und Manfred Burkard überreicht. Blank war von 1996 bis 2020 im Gemeinderat und zugleich Ortssprecher von Baierfeld.

Nebenbei war und ist er Vorsitzender der Feuerwehr, der Jagdgenossenschaft und der Rechtler. Burkard rückte als Nachfolger 1994 in den Gemeinderat und wurde von den Bürgern bei vier weiteren Wahlen mit hoher Zustimmung gewählt. Von 2008 an wurde Burkard für zwei Perioden zum Zweiten Bürgermeister gewählt. Zugleich war er auch der dienstälteste Gemeinderat.

Eine weitere Ehrung: Grob überreichte Ursula Kneißl-Eder und Edgar Weigl die Kommunale Dankurkunde für langjährige besondere Verdienste um die kommunale Selbstverwaltung.

30 Jahre Bürgermeister – „ein seltenes Jubiläum“, merkt Walter Grob in seiner Rede über seinen Vorgänger Georg Vellinger an. Kein anderer Bürgermeister in der Geschichte Buchdorfs habe es auch annähernd auf eine ähnliche Dienstzeit gebracht. Grob erläuterte, was von einem Gemeindeoberhaupt erwartet werde, und betonte gleichzeitig, dass das Amt auch zu den schönsten und vielfältigsten Berufen in der Gesellschaft gehöre.

Diese großen Bauprojekte hat die Gemeinde Buchdorf in Vellingers Amtszeit verwirklicht

Alle Baumaßnahmen unter Vellingers Regie aufzuzählen, hätte den Rahmen des Abends gesprengt, so Grob, daher nannte er nur die wichtigsten: den Ausbau der Hauptstraße, die B2-Umgehung mit kreuzungsfreier Anbindung an Buchdorf, die Sanierung der Straßen, den Kanal-, Wasserleitungs- und Straßenbau in Buchdorf und Baierfeld, den Neubau der Feuerwehrhäuser, die Erweiterung und Sanierung des Kindergartens, die Erweiterung der Grundschule, die Errichtung des Pfarr- und Jugendheimes, den Neubau des Bauhofes, den Bau der Kläranlage mit Kaisheim, den Kauf und die Erschließung der Baugebiete mit rund 250 verkauften Plätzen, die Ausweisung von Gewerbegebieten, den Kauf des Raiffeisengeländes und Planung der neuen Dorfmitte mit Neubau des Rathauses und des Geschäftshauses 1. Der Zuwachs der Einwohner von 1250 auf knapp 1900 während Vellingers Amtszeit sei bemerkenswert, so Grob. Die Kommune setzte in den 30 Jahren insgesamt circa 185 Millionen Euro um.

Mit Ausdauer und Zielstrebigkeit habe Vellinger die Gemeinde Buchdorf von einem landwirtschaftlich geprägten Dorf zu einer modernen, lebens- und liebenswerten Gemeinde entwickelt. In Anbetracht der überaus großen Verdienste um die Gemeinde Buchdorf habe der Gemeinderat daher beschlossen, Georg Vellinger zum Altbürgermeister zu ernennen.

Georg Vellinger bedankt sich in seiner Rede

In seiner Dankesrede erwähnte Vellinger die wichtigsten und zukunftsweisenden großen Maßnahmen. Der Erhalt der Grundschule und das gute Miteinander zwischen Kirche und Gemeinde seien ihm stets ein großes Anliegen gewesen.

Der Buchdorfer Pfarrer Wieslaw Bujak bedankte sich bei Vellinger für die stets sehr gute Zusammenarbeit zwischen der Kommune und der Pfarrgemeinde. Der Festakt, den die Musikkapelle Buchdorf musikalisch umrahmte, endete mit der Bayernhymne. (dz)