Buchdorf: Ein Gruß vom Motorrad endet mit einem Sturz und einem Schwächeanfall

Motorradfahrer stürzt unglücklich in Buchdorf mit seinem Motorrad. Aber auch andere Zweiradfahrer haben Pech und werden verletzt.

Unschönes Ende fand eine Motorradfahrt eines 53-Jährigen in Buchdorf. Der Mann war die Straße Am Asbach dorfauswärts unterwegs, um dann anschließend nach links in den Industriering abzubiegen. Hierbei erkannte er einen Bekannten in dessen Garten und grüßte diesen. In der Folge stürzte der Mann, während er um die Kurve fuhr. Der Zweiradfahrer und sein 55-jähriger Bekannter brachten das Motorrad im Anschluss auf dessen Anwesen. Dabei erlitt der Motorradfahrer auch noch einen Schwächeanfall und wurde vorsorglich von verständigten Rettungsdienst in die Donau-Ries-Klinik gebracht. Am Motorrad entstand ein Schaden von etwa 1000 Euro.

Es war nicht der einzige Zweiradfahrer, der an diesem Nachmittag einen Unfall hatte. Auch in Altisheim und Donauwörth wurden Menschen verletzt.

Rollerfahrerin säubert ihr Visier - und übersieht ihren Vordermann

So war ein 17-Jähriger in Altisheim mit seinem Roller die Donaustraße in östlicher Richtung unterwegs und wollte von dort nach rechts in den Quellweg abbiegen. Hinter ihm fuhr eine 17-Jährige ebenfalls mit einem Roller. Weil sie aber gerade ihr Helmvisier sauber machte, erkannte sie zu spät, dass ihr Bekannter abbog. In der Folge fuhr sie leicht auf das Heck ihres Vordermannes auf. Dieser prallte deshalb auf ein wartendes Auto einer 41-Jährigen. Dabei verletzte sich der 17-Jährige leicht, wobei keiner der beiden Rollerfahrer zu Sturz kam. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von insgesamt etwa 2100 Euro, schätzt die Polizei Donauwörth.

E-Bike-Fahrer "verbremst" sich in Donauwörth

Etwa zur gleichen Zeit war ein 79-jähriger E-Bike-Fahrer mit seinem Zweirad auf der Straße Zum Thäle in Donauwörth in Richtung Am Zeisig unterwegs. Eine Windböe wehte aus seinem Lenkerkorb die dort abgelegten Medikamentenrezepte heraus. Also wollte der Mann anhalten und bremste, doch dabei "verbremste sich der Rentner offensichtlich", heißt es im Polizeibericht. Und er stürzte zu Boden. Beim Sturz verletzte dieser sich leicht und musste vom Rettungsdienst in die Donau-Ries-Klinik gebracht werden. Am E-Bike entstand nur minimaler Schaden.

