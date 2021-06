Unbekannte verunstalten Buchdorf mit Hakenkreuzen

In Buchdorf haben Unbekannte an mehreren Stellen im Ort Hakenkreuze gemalt.

Am Wochenende haben Unbekannte in der Gemeinde Buchdorf ihr Unwesen getrieben. Sie haben gleich an mehreren Stellen mit roter Farbe Hakenkreuze aufgesprüht.

Wie die Polizei Donauwörth mitteilt, wurden an der alten Bundesstraße am Zaun eines Grundstücks, einem daran befestigten Wegweiser und einer Reklametafel mehrere Hakenkreuze in roter Farbe angebracht. Auch der Gehweg, die Fahrbahn und ein Leitpfosten wurden mit den gleichen Zeichen verunstaltet.

Stahlseil eines Telefonmastes in Buchdorf gelockert

Zudem wurden neun Leitpfosten aus der Verankerung gerissen und das Stahlseil eines Telefonmastes gelockert. An einem Feldstadel im Römerweg agierten vermutlich die gleichen Täter. Sie besprühten die Fassade, eine nahe stehende Hütte und mehrere im Stadel abgestellte Gegenstände mit einem Hakenkreuz in neongelber Farbe. (dz)

Lesen Sie auch: