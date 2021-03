Bürger im Landkreis Donau-Ries haben sich mehr Freiheit verdient

Wir erhalten ein Stück unserer Freiheit zurück und das ist richtig so. Die Bürger im Landkreis beweisen seit vielen Wochen, dass sie verstanden haben, wie sie dem Virus ausweichen können.

Es gibt in ganz Deutschland derzeit 51 Landkreise oder Städte, in denen die Bürger ab Montag ein Stück weit an ihr Leben des vergangenen Sommers anknüpfen können. Eine dieser Regionen ist der Landkreis Donau-Ries, der mit den aktuell geringen Infektionszahlen bayernweit positive Schlagzeilen macht. Bei uns liegt die Inzidenz unter 35 und so werden nicht wenige ab Montag neidisch nach Donauwörth oder Nördlingen schauen. Denn hier ist es nicht nur wieder möglich, von einem Geschäft ins andere zu bummeln, hier darf man auch mal zwei Familien aus der Nachbarschaft auf einen Kaffee einladen oder Geburtstag feiern.

Lockerungen im Landkreis Donau-Ries: Jetzt ist jeder in der Verantwortung

Wir erhalten ein Stück unserer Freiheit zurück und das ist richtig so. Die Bürger im Landkreis beweisen seit vielen Wochen, dass sie verstanden haben, wie sie dem Virus ausweichen können. Sie haben viele Opfer gebracht. Das wird jetzt belohnt mit den derzeit maximalen Lockerungen, die aktuell in Bayern möglich sind.

Doch bei all der berechtigten Freude und einem Gefühl von Erleichterung – gerade auch für die vergessenen Jahrgänge der Schulen – ist es jetzt auch jedermanns Verantwortung Kontakte mit Köpfchen zu wagen. Jetzt gilt es die wiedergewonnenen Möglichkeiten zu nutzen, aber nicht auszunutzen. Jeder Einzelne ist jetzt mehr denn je in der Verantwortung das mühsam erarbeitete nicht wieder aufs Spiel zu setzen.

Im Oktober ist der Inzidenzwert innerhalb von drei Tagen hochgeschnellt, auch bei uns gibt es die Mutanten des Coronavirus. Wir müssen aufpassen, sonst gehen die Türen ganz schnell wieder zu.

