vor 40 Min.

Bürgermeister sieht Fortschritte

Martin Paninka will mit hoher Schlagzahl ins neue Jahr

Von Helmut Bissinger

Im Rathaus in Bäumenheim, aber auch im Gemeinderat wird mit hoher Schlagzahl gearbeitet. Davon jedenfalls ist Bürgermeister Martin Paninka überzeugt. Er zog bei der letzten Sitzung des Gemeinderats in diesem Jahr eine Art Bilanz seiner bisherigen Amtszeit. Das Ergebnis: Nach anfänglichen, auch personell bedingten Schwierigkeiten funktioniere das Zusammenspiel, so das Gemeindeoberhaupt, in den letzten Monaten „sehr zielorientiert“.

Er sei froh, so Paninka, dass man die Herausforderungen meistern könne, obwohl „die Bürokratie zunimmt“ und „neue Aufgaben von höherer Stelle bis hinunter auf die kommunale Ebene delegiert werden“. Wegen Krankheit sei das Ordnungs- und Standesamt über lange Zeit verwaist gewesen, berichtete der Bürgermeister. Die Neubesetzung durch Ines Hiesinger bedeute, dass Bürgerservice und -freundlichkeit nunmehr wieder verstärkt gegeben seien. Im Verwaltungsbereich müsse man über Fachkräftemangel klagen, weswegen man in Bäumenheim nun auf die eigene Ausbildung setze.

In 34 Sitzungen der kommunalen Gremien sei „viel geleistet“ worden. Paninka listete die Maßnahmen auf, die erledigt worden seien, wie den Bau einer Wachstation im Naherholungsgebiet Hamlar oder den Beginn des Rathaus-Umbaus sowie den Abschluss der Arbeiten im Baugebiet „Schumannallee“. Als großen Bürgerservice wertet Paninka die nun kommunal geregelte Entleerung der Straßensinkkästen.

Schließlich wagte der Bürgermeister einen Ausblick. Für kommendes Frühjahr kündigte er den weiteren Ausbau der Hauptstraße im Rahmen der Ortserneuerung an. In diesem Zug sollen auch die Vorplätze zu Schmutterhalle und Rathaus neu gestaltet werden. 2022 komme der Neubau des Wasserwerks. Wann eine Entscheidung über den Neubau oder auch die Sanierung von Schule und Hallenbad fallen wird, vermochte Paninka nicht zu sagen. Aber die Gespräche liefen. In den „nächsten zwei Jahren“, so seine Information, wolle auch der Investor für das Multifunktionshaus am Marktplatz Nord seine Pläne umsetzen. Auch für die weiteren Leerplätze im Ortszentrum würden Investoren vorhanden sein.

Vize-Bürgermeister Roland Neubauer dankte Bürgermeister und Verwaltung für deren Einsatz. Als dienstältester Gemeinderat appellierte Manfred Seel zu einem fairen Ringen um die besten Lösungen, „auch im anstehenden Kommunalwahlkampf“. (bih)

Themen folgen